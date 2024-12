Intel svela i nuovi processori Panther Lake: progressi significativi a conferenza globale

Durante la Barclays 22nd Annual Global Technology Conference, i co-CEO ad interim di Intel, Michelle Johnston Holthaus e David Zinsner, hanno rivelato delle novità relative allo sviluppo dei processori noti come Panther Lake. Questi chip, programmati per il 2025, stanno già attrarre l’attenzione di alcuni clienti selezionati che hanno iniziato a testare i primi campioni ingegneristici. La presentazione ha segnato un passo positivo per Intel, che ha affrontato difficoltà negli ultimi anni.

Dettagli sui processori Panther Lake

I processori Panther Lake rappresentano una nuova fase nella strategia di sviluppo dell'azienda, con una produzione che avverrà attraverso il nodo 18A di Intel Foundry. Questo approccio segna un ritorno dell'azienda stessa come "cliente zero" dei suoi processi produttivi, un segnale di ottimismo in un periodo in cui Intel sta cercando di recuperare terreno dopo il cambio alla guida avvenuto con la partenza di Pat Gelsinger. La posizione concentrata su Panther Lake è una mossa strategica per stimolare il business di Intel Foundry, che al momento non è in grado di competere direttamente con la ben affermata TSMC.

Michelle Johnston Holthaus ha affermato: "Abbiamo i nostri campioni ES0 di Panther Lake presso i clienti. Otto clienti li hanno già accesi, il che dà un'idea del buon livello del silicio e della fonderia". Questa affermazione mette in luce la fiducia dell'azienda nella qualità dei suoi nuovi chip e nelle capacità produttive che sta sviluppando.

Architettura e specifiche tecniche

Sebbene i dettagli completi sui processori Panther Lake siano ancora limitati, le informazioni trapelate suggeriscono che i modelli di alta gamma della serie -H avranno una configurazione di massimo 18 core. Questo design prevede un mix di 6 P-Core, 8 E-Core e 4 LPE-Core. Il ritorno dei core a basso consumo, già visti durante il lancio dei Meteor Lake, è una caratteristica rilevante, assicurando una maggiore efficienza energetica rispetto ai predecessori come Lunar Lake.

I P-Core, la parte performante della nuova architettura, utilizzeranno il design "Cougar Cove". Si prevede che questa architettura offrirà miglioramenti significativi nei cicli per clock rispetto all'attuale architettura "Lion Cove". D'altro canto, gli E-Core continueranno a seguire la struttura "Skymont". Per quanto riguarda le capacità grafiche, la GPU integrata dovrebbe basarsi sull'innovativa architettura Xe3 "Celestial".

Impatto nel settore tecnologico

L’annuncio di Intel in occasione della Barclays 22nd Annual Global Technology Conference rappresenta non solo un passo avanti per l’azienda, ma un importante sviluppo per il settore tecnologico nel suo insieme. La competizione nel campo dei processori è in continua evoluzione e nuovi prodotti come i Panther Lake potrebbero alterare gli equilibri esistenti. Gli ingegneri e gli sviluppatori saranno attentamente da seguire, per vedere come queste nuove architetture potranno cambiare l’approccio alla progettazione software e hardware.

In vista del 2025, l’attenzione di Intel verso l’innovazione tecnologica si fa sempre più evidente. La fiducia espressa dai co-CEO potrebbe indicare un ritorno a una leadership e a una posizione competitiva più forte, in un momento in cui le sfide di mercato e le pressioni competitive si intensificano sempre di più.