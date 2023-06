Le insidie nell’acquisto di un adattatore da HDMI a DisplayPort

Lo standard HDMI è ormai utilizzato abitualmente nel contesto delle connessioni, ma ciò non significa che non esistano alternative con cui fare i conti.

Spesso, potrebbe succederti di dover convertire questo tipo di segnale in DisplayPort (o viceversa). La conversione, però, non è così semplice: prima di cercare di effettuare questo tipo di operazione e di acquistare un adattatore, dovresti sapere alcune cose.

Gli adattatori non sono bidirezionali

Se navighi su eCommerce come Amazon cercando convertitori da HDMI a DisplayPort o da DisplayPort a HDMI, vedrai che praticamente tutti sono contrassegnati come unidirezionali. Trascurare questa specifica è l’errore più grande che i clienti di solito commettono quando cercano un prodotto di questo tipo.

A causa delle due tecnologie coinvolte in questa conversione, gli adattatori funzionano in una direzione ma non nell’altra. Molte persone presumono ancora che qualsiasi adattatore possa funzionare in entrambe le direzioni. Poiché i dispositivi che modificano il segnale da HDMI a DisplayPort sono più economici, vi è la tendenza ad acquistarli, anche se in realtà si desidera effettuare la conversione inversa.

Fai attenzione: quando provi a usare tali prodotti per passare da un PC DisplayPort a una TV HDMI, non succederà assolutamente nulla. Evita questo problema assicurandoti di avere l’adattatore giusto per la tua necessità specifica.

Gli adattatori da HDMI a DisplayPort sono spesso attivi

Anche se non è sempre così, la conversione del segnale da HDMI a DisplayPort spesso richiede un adattatore attivo: in altre parole, sono accessori che necessitano di alimentazione esterna per funzionare.

Ora sul mercato sono disponibili adattatori in grado di eseguire la conversione utilizzando una piccola quantità di alimentazione da una porta HDMI, ma i risultati potrebbero non essere affidabili a seconda di determinati fattori, come la lunghezza del cavo.

Quindi, se acquisti un adattatore attivo, assicurati di avere una porta USB libera o un alimentatore da parete disponibile.

La conversione da DisplayPort a HDMI dovrebbe avvenire alla fonte

Sebbene non sia necessario un adattatore attivo per convertire da DisplayPort a HDMI, potresti riscontrare problemi se il dispositivo di conversione non è collegato direttamente all’uscita DP del computer o altro dispositivo che desideri collegare a uno schermo HDMI.

Non dovresti convertire più di una fonte alla volta

In quasi tutti i casi, la conversione del segnale in entrambe le direzioni funziona solo se lo fai con uno alla volta. Se hai più di un convertitore di segnale nella catena, è quasi certo che ti ritroverai con nessun risultato o con un segnale confuso.

La conversione è già un processo delicato di per sé, quindi, di norma, mantieni le cose il più semplici possibile.

La conversione a DisplayPort non è un aggiornamento “gratuito”

Il minimo comune denominatore nella catena di conversione limita le funzionalità, la frequenza di aggiornamento e la risoluzione che puoi ottenere. Solo perché un convertitore può, ad esempio, emettere un segnale DisplayPort 1.4 non significa che puoi ottenere 4K 120Hz da una sorgente HDMI 4K 30hz.

Ottieni quello che paghi

Se stai passando da HDMI a DisplayPort, preparati a pagare un po’ di più per ottenere risultati apprezzabili. Nella maggior parte dei casi si tratterà di collegare qualcosa di diverso da un PC al monitor di un computer utilizzando DisplayPort, quindi non hai un’altra opzione se HDMI è l’unica uscita dal dispositivo sorgente.

Se utilizzi un laptop, puoi utilizzare un cavo da USB a HDMI o DisplayPort, che sono abbastanza convenienti. Ciò consente di aggirare eventuali problemi relativi all’alimentazione o ad adattatori ingombranti. Quindi, ogni volta che hai la possibilità di utilizzare l’USB come sorgente del segnale, ti suggeriamo di farlo.