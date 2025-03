Infinix svelerà il suo nuovo anello e auricolari AI: attesa per l’evento del 20 marzo

La tecnologia continua a evolversi e il 20 marzo si svolgerà un evento significativo per il marchio Infinix. Durante l’evento Infinix AI∞ Beta, ci saranno novità entusiasmanti con la presentazione di prodotti che integrano l’intelligenza artificiale. Queste innovazioni promettono di migliorare l’interazione quotidiana degli utenti con i dispositivi tecnologici.

L’evento Infinix AI∞ Beta e il focus sull’AI

[amazon bestseller="auricolari" items="1"]

Infinix ha in programma di esplorare nuove frontiere con l’evento del 20 marzo. Sebbene i dettagli specifici non siano stati divulgati, fonti affidabili confermano che il marchio intende delineare le strategie per integrare l’intelligenza artificiale nelle sue future proposte. Questo evento non rappresenta soltanto un’occasione di lancio, ma una dichiarazione d’intenti per un futuro in cui il marchio punta a fornire soluzioni sempre più intelligenti e personalizzate.

Presentazione della nuova serie Note 50

Durante la manifestazione, il protagonista sarà anche il nuovo smartphone della serie Note 50. Questo dispositivo avrà il supporto per One-Tap Infinix AI∞, un sistema progettato per offrire interazioni semplificate e intuitive. Tra le capacità offerte ci saranno funzioni di base come domande e risposte, ma anche possibilità più avanzate come la creazione di contatti multipli, la gestione di eventi nel calendario e il riconoscimento degli indirizzi. Queste novità suggeriscono un notevole passo avanti nella funzionalità degli smartphone del marchio, rendendoli ancora più utili nel contesto quotidiano. Advertisement

I nuovi prodotti AIoT: anello intelligente e auricolari TWS

Infinix non si limiterà a presentare solo un nuovo smartphone. Saranno introdotti anche prodotti AIoT, tra cui un anello intelligente e un paio di auricolari TWS. L’anello, ribattezzato Infinix AI Ring, sarà disponibile in diverse misure e colorazioni. Tra le funzionalità degne di nota ci sono il monitoraggio del sonno, la misurazione della frequenza cardiaca e il controllo dei livelli di ossigeno nel sangue. Sarà fornito con una custodia di ricarica, rendendo il dispositivo ancora più pratico per l’uso quotidiano.

Auricolari Infinix AI Buds: tecnologia audio avanzata

Un altro prodotto da tenere d’occhio sono gli Infinix AI Buds. Questi auricolari sono stati progettati per offrire un’eccellente cancellazione del rumore e supportare la traduzione in tempo reale. Dalle immagini trapelate si può notare che la custodia di ricarica è dotata di un coperchio traslucido e di uno schermo touchscreen. Questo permetterà agli utenti di scattare foto tramite la fotocamera del proprio smartphone, regolare il livello di cancellazione del rumore e controllare le percentuali della batteria degli auricolari e della custodia. Sarà anche possibile visualizzare l’orario e gestire la riproduzione musicale.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i prodotti AIoT, il ring e gli auricolari, saranno proposti a un prezzo accessibile, rendendo le innovazioni tecnologiche alla portata di un pubblico vasto. Le attese sono alte e il 20 marzo rappresenterà un momento cruciale per Infinix, un’occasione per presentare ai consumatori come sta plasmando il futuro della tecnologia attraverso il suo approccio all’intelligenza artificiale.

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e l’evento di Infinix promette di offrire spunti interessanti sul futuro dell’AI e dei dispositivi intelligenti. Con l’avvento di questi nuovi prodotti, gli utenti potranno sperimentare un’integrazione senza precedenti di AI nelle loro vite quotidiane.

[amazon bestseller="auricolari" items="1"]