Come impostare il parental control sul tuo router

Quando parliamo di sistemi di parental control tendiamo a considerare servizi, anche relativamente costosi, che funzionano attraverso abbonamenti. In realtà, una buona parte dei router Wi-Fi in circolazione offre già tutto ciò che ti serve per tenere sotto controllo le attività dei tuoi figli online.

Se avrai la pazienza di seguire questo articolo e di cercare un po’ tra le impostazioni del tuo dispositivo, potresti ottenere dei risultati sorprendenti. Tieni presente però che ogni router è diverso dagli altri e, per ottenere il risultato voluto, potresti dover esaminare il manuale del tuo modello specifico per raggiungere l’obiettivo.

Quanto ti offriremo in questo articolo è solo indicativo e, per ottenere un sistema di controllo parentale efficace, c’è bisogno del tuo impegno.

Impostazioni parental control sul router Wi-Fi

l primo passo che devi compiere è accedere alle impostazioni del router. I dispositivi più recenti ti offrono app specifiche che ti permettono di connetterti al router e modificare le impostazioni senza particolari difficoltà.

App come queste sono un buon punto di partenza e molte offriranno alcuni sistemi parental control che potrai impostare a tuo piacimento, ma se vuoi davvero approfondire questo aspetto e mettere mano a tutte le impostazioni disponibili, dovrai connetterti tramite il computer.

Per iniziare, apri il tuo browser Web di fiducia e digita l'indirizzo IP della tua rete nella barra degli indirizzi. Di default, la maggior parte dei router usa 192.168.1.1 come indirizzo IP. Se non funziona, puoi cercare il tuo indirizzo IP cliccando con il tasto destro sull'icona di Internet in basso a destro sul tuo schermo, cercando poi eventuali riferimenti tra le voci. In alternativa, puoi dare uno sguardo alla documentazione del tuo router specifico.

Per gli utenti Mac, l'indirizzo IP può essere trovato cliccando sul simbolo Wi-Fi, quindi scorrendo verso il basso per cliccare poi su Apri preferenze di rete.

Dopo aver digitato il tuo indirizzo IP nella barra degli indirizzi, avrai bisogno delle credenziali per modificare le impostazioni. Alcuni router hanno queste informazioni stampate sul router stesso (sul retro o sulla parte inferiore), nel manuale utente o sul sito del produttore.

Potresti anche aver scelto le tue credenziali quando hai configurato per la prima volta il router. Se non riesci a ricordare le informazioni di accesso, di solito sarai in grado di trovarle e modificarle nell'app del router.

Dopo aver effettuato l'accesso o aver avuto accesso alle impostazioni, esistono diversi modi per personalizzare la navigazione in Internet, a seconda delle funzionalità specifiche del tuo modello di router. Esaminiamo dunque quelle più comuni o utili per un sistema di controllo parentale.

1- Limita l’accesso a determinati siti Web

Anche se non tutti i router con sistema di controllo parentale offrono la limitazione di accesso a siti specifici, si tratta di una funzione indispensabile nel contesto della rete moderna.

A grandi linee, questi sistemi ti permettono di bloccare dei siti Web su diversi dispositivi collegati alla rete, bloccando piattaforme non adatte ai più giovani.

Puoi scegliere quali URL bloccare su diversi dispositivi in casa, semplicemente digitando gli indirizzi negli appositi campi. Un lavoro estenuante se fatto manualmente, ma tieni conto che online vengono fornite delle liste di siti considerati pericolosi che puoi semplicemente copiare e incollare.

2- Limita il tempo online

La maggior parte dei router con opzioni parental control disponibili include un'impostazione per la pianificazione del tempo online. Ciò significa che puoi pianificare lo spegnimento della connessione a una certa ora ogni giorno.

Alcuni includono la pianificazione per dispositivi specifici, così puoi scegliere il laptop, il tablet o la console di gioco di tuo figlio e scollegarlo da Internet, ad esempio, alle 21:00 ogni sera di determinati giorni della settimana.

Questo può esserti molto utile se i tuoi figli tendono a fare le ore piccole giocando online o se, per le loro sessioni di gioco, trascurano lo studio.

3- Metti in pausa il Wi-Fi

A volte i sistemi di parental control possono essere utili in contesti semplici, come evitare un utilizzo smodato di smartphone e tablet durante pranzo o cena. Un sistema per mettere il pausa il Wi-Fi può essere tutto ciò che ti serve.

Router e reti mesh come Nest Wifi includono app complementari che ti consentono di mettere in pausa temporaneamente la connessione Internet su alcuni o tutti i dispositivi. Non solo: alcuni particolari prodotti (come i router prodotti da Nest) permettono di interagire con l’Assistente Google anche attraverso i comandi vocali, permettendo di gestire le pause “a voce”.

Nota bene: tieni presente che agire in questo modo può anche esserti utile nel contesto di connessioni con traffico a pagamento per evitare di sforare con il tuo budget di GB.