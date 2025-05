Importanza della denuncia in caso di frode: un aiuto per te e gli altri

Quando si parla di furto d’identità o frodi, spesso si consiglia alle vittime di contattare la Federal Trade Commission o il Centro di Denuncia sui Crimini Informatici dell’FBI per segnalare la propria esperienza. Ma cosa succede se non hai subito perdite finanziarie o non hai fornito informazioni personali, come il tuo numero di previdenza sociale? Potresti pensare che non sia necessario segnalare l’accaduto, ma è fondamentale farlo.

Nel 2024, solo il 38% dei rapporti di frode ricevuti dalla FTC ha coinvolto perdite monetarie. Le segnalazioni di frode sono cruciali poiché aiutano la FTC e l’FBI a informare e sensibilizzare il pubblico sui raggiri più comuni e supportare le autorità locali e federali nell’attività di cattura dei criminali. Non sottovalutare l’importanza di segnalarlo; ecco perché.

Perché è fondamentale segnalare una frode?

Segnalare un caso di frode non solo è un gesto civico, ma può anche contribuire a ridurre la probabilità che altri possano essere colpiti dallo stesso schema fraudolento. Entrambi gli enti, FTC e IC3, si occupano di analizzare le tendenze e aggiornano la popolazione riguardo ai raggiri più diffusi perpetrati dai criminali informatici, utilizzando le informazioni fornite dai cittadini.

Negli ultimi mesi, le agenzie hanno messo in guardia su truffe relative a pedaggi stradali, messaggi falsi da parte del Servizio Postale Statunitense e criminali che si spacciano per funzionari governativi. Come sottolinea Chelsea Binns, esaminatrice di frodi certificata e professoressa associata al John Jay College of Criminal Justice: “Maggiore è l’informazione che la FTC e IC3 ricevono, migliori saranno le statistiche e più efficacemente potranno allertare i consumatori”.

Ogni anno, sia la FTC che l’IC3 pubblicano rapporti dettagliati sulle tendenze fraudolente dell’anno precedente, suddividendo i dati per età, stato, frequenza dei reati e somme perse per ciascun tipo di frode. Inoltre, entrambe le agenzie offrono la possibilità di ricevere avvisi via email riguardo ai raggiri più comuni durante tutto l’anno. È possibile registrarsi per ricevere gli avvisi della FTC e quelli dell’IC3.

Come segnalare frodi a FTC e FBI

Hai la possibilità di segnalare le frodi attraverso il sito della FTC all’indirizzo reportfraud.ftc.gov. I crimini informatici possono essere denunciati anche all’IC3 su ic3.gov. Nel 2024 queste agenzie hanno ricevuto oltre 3,4 milioni di segnalazioni.

È importante sottolineare che è probabile che tu non riceva notizie dalla FTC o dall’IC3 dopo aver presentato la denuncia, sebbene il tuo reclamo possa essere utilizzato per corroborare informazioni o informare sulle tendenze. Se qualcuno che si spaccia per un funzionario governativo ti contatta chiedendo soldi, disegnandoti un premio o minacciando di arrestarti, è sicuramente una truffa.

Se sei una vittima di furto d’identità, una forma specifica di frodi, puoi riportare il tuo caso alla FTC attraverso identitytheft.gov o chiamando il numero 1-877-438-4338. La FTC ti fornirà un elenco di passi per recuperare la tua identità basata sulle informazioni che fornirai.

Recuperare il denaro dopo una frode

In generale, gli acquisti non autorizzati su carte di debito e credito sono più facili da annullare. Se hai inviato denaro ai truffatori, come nel caso di una truffa legata a lingotti d’oro, recuperare gli importi sarà molto più difficile. È consigliabile contattare la tua banca quanto prima, affinché possano annullare una transazione. In caso di criptovaluta, i pagamenti sono praticamente irreversibili.

A seconda del tipo di frode subita, dovresti adottare misure di base come modificare le tue password, attivare l’autenticazione a due fattori e impostare avvisi per gli acquisti effettuati con le tue carte di credito e debito. Inoltre, è consigliabile eliminare le informazioni di pagamento salvate sui siti web, come afferma Binns.

Nei mesi successivi a un episodio di frode, è fondamentale rimanere in guardia contro qualsiasi estraneo che ti contatti promettendoti il recupero del denaro perso. “Questo accade perché il truffatore originale si ripresenta sotto forma di un’organizzazione o di un servizio che dichiara di aiutarti a recuperare i fondi perduti. E così facendo, ti imbatterai semplicemente in un’altra truffa, ” avverte Binns.