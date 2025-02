Il ricordo di Jony Ive continua a illuminare il mondo della tecnologia dopo sei anni da Apple

Il panorama tecnologico internazionale è rimasto profondamente influenzato dalla creatività di Jony Ive, il designer che ha scolpito l'identità visiva di Apple. Sei anni dopo la sua uscita dalla compagnia, il nome di Ive continua a suscitare fascinazione tra esperti e appassionati del settore. Recentemente, il designer ha condiviso le sue riflessioni su questo lasso di tempo e sul suo percorso professionale in un'intervista concessa al programma Desert Island Discs della BBC Radio.

La transizione da Apple a LoveFrom: un nuovo inizio

Dopo la sua avventura alla Apple, Jony Ive ha avviato una nuova fase della sua carriera fondando LoveFrom, un'agenzia di design che punta a portare avanti i valori e la visione creativa che lo hanno contraddistinto. Secondo Ive, oltre alla qualità estetica, ogni prodotto rappresenta il frutto del lavoro e della passione delle persone che lo hanno concepito. Un esempio calzante è il Macintosh, che rifletteva immediatamente il genio dei suoi progettisti.

L'approccio di Ive si radica nell’idea che il design non è solo una questione di estetica, ma una vera e propria forma di comunicazione. I suoi prodotti non sono semplici oggetti, ma porte d'accesso a nuove esperienze e interazioni. La carriera di Ive in Apple è iniziata con il Newton MessagePad, un dispositivo emblematico che ha segnato l'inizio di un lungo cammino di innovazione. Con il ritorno di Steve Jobs in Apple, si è creata una sinergia tra i due, che ha portato alla creazione di prodotti iconici, tra cui l’iPhone.

Ive ricorda con particolare affetto il lancio dell’iMac, un momento cruciale per Apple durante una fase difficile. La progettazione di questo prodotto, secondo le sue parole, è stata realizzata in un intervallo di 2-3 settimane. Tale rapidità non ha compromesso la qualità associata ai design di Ive, ma ha dimostrato la sua capacità di sintesi e visione.

Un cambiamento inevitabile: la decisione di lasciare Apple

Parlando della sua scelta di lasciare Apple, Jony Ive ha confessato che, nonostante il forte attaccamento all'azienda, ha sentito fosse giunto il momento di intraprendere un nuovo cammino. Tuttavia, adattarsi a questa nuova vita è stata una sfida significativa dopo quasi 30 anni passati nel colosso della tecnologia. Le difficoltà non riguardavano solo il distacco dall'ambiente lavorativo, ma anche l'intero ecosistema che lo ha circondato per così tanto tempo.

Ora, dopo essersi trovato a fare i conti con questa nuova realtà, il designer è pronto ad affrontare nuove avventure professionali. Le indiscrezioni circolate lo scorso anno fanno pensare a un possibile interesse di Jony Ive nell'ambito dell'intelligenza artificiale, un settore in grande espansione e che potrebbe riservare sorprese e sfide entusiasmanti.

In un contesto creativo così vibrante e in continua evoluzione, le idee di un esperto del calibro di Jony Ive potrebbero davvero contribuire a plasmare il futuro. I vecchi e nuovi follower sono in attesa di vedere cosa riserverà il mercato del design e della tecnologia.