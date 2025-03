Il raspberry pi e la tecnologia power over ethernet: tutto quello che devi sapere

Grazie alla tecnologia Power over Ethernet , i dispositivi Raspberry Pi offrono una soluzione versatile per l’alimentazione attraverso la rete. A partire dal modello Raspberry Pi 3B+, questa modalità di alimentazione consente installazioni più facili e pratiche, anche in luoghi difficili da raggiungere. Il Raspberry Pi PoE+ Injector funge da Power Sourcing Equipment , capace di fornire energia ai dispositivi compatibili dal 2018 in poi, ad eccezione del Raspberry Pi Zero 2 W.

Cos’è il power over ethernet e come funziona

La tecnologia PoE rappresenta una vera innovazione nel campo delle reti, permettendo di alimentare vari dispositivi attraverso normali cavi Ethernet, come Cat5, Cat5e e Cat6. Questo sistema si fonda su due categorie di dispositivi principali:

PSE : Questi dispositivi sono in grado di fornire energia e includono switch PoE e iniettori PoE.

: Questi dispositivi sono in grado di fornire energia e includono switch PoE e iniettori PoE. PD : Questi dispositivi ricevono alimentazione e comprendono telecamere IP, telefoni VoIP, access point WiFi e sensori IoT.

I benefici dell’uso del PoE sono notevoli. Primo fra tutti, l’eliminazione della necessità di avere prese elettriche a portata di mano, riducendo così i costi legati al cablaggio. Inoltre, la semplicità di installazione in spazi difficili da accessoriare o dove non ci sono fonti di energia disponibili, rende questa tecnologia un’opzione sempre più ambita. Vuoi attivare un dispositivo in un luogo isolato? Con il PoE è tutto più semplice, potendo utilizzare l’infrastruttura di rete già esistente.

Gli standard poe: differenze e potenzialità

L’IEEE, associazione internazionale che si occupa di standardizzazione tecnologica, ha stabilito diversi standard di PoE che si distinguono in base alla potenza fornita. Ecco i principali standard:

IEEE 802.3af : Questo standard fornisce fino a 15,4 W per porta ed è indicato per dispositivi a basso consumo energetico.

: Questo standard fornisce fino a 15,4 W per porta ed è indicato per dispositivi a basso consumo energetico. IEEE 802.3at : Con una capacità di 30 W per porta, supporta apparecchi con requisiti energetici più elevati.

: Con una capacità di 30 W per porta, supporta apparecchi con requisiti energetici più elevati. IEEE 802.3bt : Permette potenze che vanno da 60 W a 100 W per porta, adatta per applicazioni ad alto consumo come l’illuminazione PoE o dispositivi IoT avanzati.

Questi diversi livelli di potenza consentono agli utenti di scegliere lo standard più adatto in base alle singole necessità, ottimizzando così le prestazioni della propria rete.

Specifiche e funzioni del raspberry pi poe+ injector

Il Raspberry Pi PoE+ Injector è un dispositivo progettato specificamente per alimentare i modelli di Raspberry Pi compatibili. Questo strumento non solo fornisce energia, ma consente anche la trasmissione simultanea dei dati. Le sue specifiche tecniche comprendono:

Velocità di trasmissione dati : 10/100/1000 Mbps

: 10/100/1000 Mbps Tensione di ingresso : 100-240V AC tramite cavo IEC

: 100-240V AC tramite cavo IEC Potenza di uscita : fino a 30 W

: fino a 30 W Tensione nominale di uscita : 55V DC

: 55V DC Dimensioni: 159 x 51,8 x 33,5 mm

Conformandosi agli standard PoE e PoE+, il Raspberry Pi PoE+ Injector è in grado di alimentare perfettamente i modelli Raspberry Pi 3B+ e Raspberry Pi 4. Potrebbe risultare utile anche per il Raspberry Pi 5, che necessita di una potenza di fino a 30 W.

Compatibilità e futuro dell’hat poe+

Per poter sfruttare le potenzialità del PoE+, è essenziale avere a disposizione un HAT compatibile. Gli HAT sono moduli di espansione che si montano direttamente sulla scheda, consentendo di aggiungere funzionalità come l’alimentazione PoE e altre connessioni.

Mentre il Raspberry Pi 3B+ e il Raspberry Pi 4 hanno già i loro HAT PoE, il Raspberry Pi 5 sta aspettando l’introduzione di un HAT PoE+ ufficiale, che è stato annunciato come in fase finale di sviluppo dal CEO e co-fondatore Eben Upton. Si prevede che questo nuovo HAT sarà uno dei più piccoli e potenti mai realizzati dall’azienda.

Opzioni di alimentazione poe alternative

Se l’attesa per un HAT ufficiale PoE+ per il Raspberry Pi 5 sta diventando troppo lunga, esistono già alcune soluzioni di terze parti in grado di fornire alimentazione. Tra queste:

Modulo5 IO PoE+ di Pineboards : Progettato per il Raspberry Pi Compute Module 5 , offre un’alternativa valida.

: Progettato per il , offre un’alternativa valida. Waveshare e Uctronics: Questi produttori propongono HAT PoE+ compatibili con il Raspberry Pi 5.

Infine, il Raspberry Pi PoE+ Injector è attualmente acquistabile al prezzo di 25 dollari tramite i rivenditori ufficiali. Un’opportunità da considerare per chi vuole sfruttare al massimo le potenzialità del Raspberry Pi.