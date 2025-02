Il nuovo iPhone 16e e Galaxy S24 FE: scopri le differenze chiave e quale scegliere

L'arrivo dell'iPhone 16e ha scatenato un confronto diretto con il Galaxy S24 FE. Con un prezzo di ingresso di 600 dollari, il nuovo smartphone di Apple si misura con l'offerta di Samsung, dando vita a una battaglia che coinvolge specifiche, design e funzionalità. Entrambi i modelli presentano hardware di alto calibro e supportano l'intelligenza artificiale, ma le differenze tra i due dispositivi sono notevoli.

Design e dimensioni

Se stai valutando quale smartphone comprare, la dimensione svolge un ruolo fondamentale. L'iPhone 16e presenta un design classico dell'ultimo decennio, contraddistinto da bordi piatti e angoli arrotondati, e uno schermo da 6,1 pollici. D'altro canto, il Galaxy S24 FE si distingue per la sua dimensione più ampia, con uno schermo di 6,7 pollici.

Entrambi i dispositivi vantano una certa robustezza grazie ai lati piatti, che contribuiscono a una maggiore durabilità e sono certificati IP68 per la protezione da acqua e polvere, una caratteristica fondamentale al giorno d'oggi. Tuttavia, l'iPhone 16e introduce una novità con il pulsante Azione posizionato sul lato sinistro, programmabile per svariate funzioni, come silenziare il telefono o avviare direttamente l'app della fotocamera. Questo è sicuramente un tocco ingegnoso che renderebbe la vita quotidiana più agevole.

Se parliamo di colorazioni, le opzioni per l'iPhone sono piuttosto limitate: si può scegliere solo tra bianco e nero. In contrasto, il Galaxy S24 FE offre una gamma più ampia, tra cui blu, grafite, grigio, menta e giallo, permettendo una maggiore personalizzazione in base ai gusti personali.

Differenze nel display

Il display è uno degli elementi più visibili quando si confrontano i telefoni. L'iPhone 16e offre uno schermo da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, che può apparire poco fluida durante lo scorrimento. Al contrario, il Galaxy S24 FE, con il suo display da 6,7 pollici, sfoggia un refresh rate di 120Hz, che garantisce un'esperienza di scorrimento decisamente più fluida e reattiva.

Un altro aspetto da considerare è la luminosità. L’iPhone è in grado di raggiungere un picco di 1.200 nits, risultando luminoso ma inferiore rispetto ai 1.900 nits del Galaxy S24 FE. Questo significa che per le attività all’aperto, il Galaxy sarà probabilmente più funzionale e facile da utilizzare.

Per quanto riguarda i sistemi di autenticazione, l’iPhone 16e utilizza Face ID, mentre il Galaxy offre un lettore di impronte digitali ottico. Entrambi i sistemi sono efficaci, ma la scelta ricade spesso sulle preferenze personali degli utenti.

Prestazioni e software

Analizzando le prestazioni, l’iPhone 16e è equipaggiato con il chip A18 di Apple, ritenuto uno dei più performanti sul mercato. In confronto, il Galaxy S24 FE è dotato di un processore Exynos 2400e, un dispositivo comunque valido ma non all’altezza del chip di Apple. Entrambi gli smartphone sono dotati di 8 GB di RAM, che rappresentano il minimo richiesto per le operazioni di intelligenza artificiale di oggi.

Nonostante entrambi i telefoni siano adatti per le operazioni quotidiane, le differenze si evidenziano nei benchmark, dove il chip di Apple guadagna punteggi superiori. La competizione nel campo dell’intelligenza artificiale sta iniziando a intensificarsi, con entrambi i telefoni in grado di utilizzare funzioni come la correzione di testi e la generazione di immagini. Tuttavia, l’assistente Siri dell’iPhone non è ancora considerato potente come l’ultimissima versione di Google Gemini che equipaggia il Galaxy.

Per quanto riguarda le date di aggiornamento del software, Samsung promette fino a 7 anni di aggiornamenti e patch di sicurezza. Tuttavia, la tempistica effettiva degli aggiornamenti può essere problematica, come dimostra il fatto che l'aggiornamento One UI 7 tarderà ad arrivare. Nel caso dell’iPhone, gli utenti possono contare su cinque-sei anni di aggiornamenti iOS, sempre rilasciati in concomitanza con la presentazione ufficiale.

Telecamera

In termini di fotocamere, il Galaxy S24 FE va decisamente in vantaggio rispetto all’iPhone 16e. Mentre Apple ha scelto di inserire una sola fotocamera posteriore da 48 MP, Samsung ha integrato un sistema a tripla lente composto da una fotocamera principale, una ultra-grandangolare e uno zoom 3X, rendendo il Galaxy S24 FE molto più versatile per quanto riguarda le opzioni fotografiche.

Sebbene l’iPhone possa vantare una qualità fotografica di alto livello, la presenza di più obiettivi sul Galaxy permette scatti più diversificati, soprattutto per chi ama la fotografia che richiede diversi angoli e zoom. Pertanto, per chi cerca flessibilità, il Galaxy rappresenta una scelta migliore, mentre per la qualità puramente della fotocamera principale l'iPhone potrebbe avere la meglio.

Durata della batteria e ricarica

Infine, parliamo della durata della batteria. Samsung ha dotato il Galaxy S24 FE di una batteria da 4.700 mAh, mentre Apple dichiara che l’iPhone 16e offre la migliore autonomia mai vista su un dispositivo di questa dimensione. I dati ufficiali stimano che il Galaxy possa riprodurre video offline per circa 28 ore, mentre l’iPhone raggiunge le 26 ore. Per la riproduzione audio, invece, il vantaggio va all’iPhone con 90 ore rispetto alle 81 ore del Galaxy.

Per quanto riguarda la ricarica, il Galaxy supporta una velocità di ricarica di 25W tramite cavo, superando il caricabatterie da 20W dell’iPhone. La ricarica wireless è disponibile per entrambi, ma il Galaxy offre una ricarica wireless da 15W, rispetto ai 7,5W dell'iPhone, rendendolo più veloce anche in questo aspetto.

Questi smartphone rappresentano due opzioni valide nel mercato, ognuna con i propri punti di forza e debolezze. La scelta finale, infine, dipende dalle preferenze individuali degli utenti.