Il nuovo iPad Air avrà un display da 12,9”: lancio previsto a marzo

Il 2023, giunto ormai alla conclusione, diventerà il primo anno solare senza il rilascio di nuovi iPad. Si tratterà solo di un’eccezione, dato che il prossimo anno Apple ha in programma una serie di aggiornamenti per questi prodotti. La Mela sta lavorando anche sull’iPad Air, che pare verrà rilasciato sul mercato in due dimensioni.

La catena di fornitura di Apple ha iniziato questo mese le spedizioni di pannelli di visualizzazione per un iPad Air più grande da 12,9 pollici, stando a quanto rivelato su X da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants. Young ha un buon ‘track record’ per le voci che riguardano i display di Apple, pertanto le informazioni che ha condiviso nelle scorse ore sono probabilmente accurate.

L’indiscrezione su Apple che starebbe pianificando di rilasciare un iPad Air da 12,9 pollici è stata anticipata da molte altre fonti, tra cui la pubblicazione taiwanese DigiTimes della catena di fornitura, l’analista Apple Ming-Chu Kuo e Mark Gurman di Bloomberg. All’inizio di questa settimana proprio Gurman ha detto di aspettarsi che l’iPad Air da 12,9 pollici venga rilasciato intorno a marzo 2024.

Oltre alle dimensioni del display più grandi non dovrebbero esserci chissà quali modifiche al design per l’iPad Air da 12,9 pollici. L’attuale iPad Air è dotato di un display da 10,9 pollici e anche questo modello dovrebbe essere aggiornato intorno a marzo del prossimo anno.

Si prevede che i prossimi iPad Pro saranno dotati di display OLED e, di conseguenza, saranno probabilmente più costosi degli attuali modelli. Mantenendo un display LCD più conveniente, l’iPad Air da 12,9 pollici dovrebbe avere un prezzo compreso tra l’iPad Air da 10,9 pollici e il prossimo iPad Pro da 11 pollici.