Il nuovo iOS 18.4 svela le novità per Siri: azioni avanzate nelle scorciatoie

Con il lancio della beta 2 di iOS 18.4, Apple inizia a rivelare importanti aggiornamenti per Siri, la sua assistente virtuale. Questa nuova versione porta con sé un notevole numero di azioni nel sistema delle Scorciatoie, fornendo agli utenti nuove opportunità per personalizzare le interazioni con le app Apple. I miglioramenti nel controllo delle impostazioni delle app potrebbero rappresentare un passo significativo verso un utilizzo più semplice e intuitivo dell'assistente vocale.

Novità nella gestione delle scorciatoie

L’app Scorciatoie di Apple, storicamente al centro di numerosi aggiornamenti, aveva subito un rallentamento nelle novità negli ultimi tempi. Tuttavia, il panorama sembra destinato a cambiare con i nuovi aggiornamenti di iOS, i quali porteranno una serie di funzionalità inaspettate. Le nuove azioni rese disponibili nell'app Scorciatoie non solo mirano a semplificare il processo di modifica delle impostazioni, ma rappresentano anche un'importante base per il potenziamento delle capacità di Siri.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il sistema di Intents all'interno delle Scorciatoie, che avrà un ruolo cruciale nelle future evoluzioni di Siri. Questi aggiornamenti si preannunciano come un modo per integrare centinaia di nuove azioni, sia all'interno delle app che tra diverse applicazioni, consentendo all’assistente di eseguire compiti complessi con maggiore facilità.

Azioni dettagliate per le app Apple

Con l'aggiornamento dell’app Scorciatoie, gli utenti di iOS 18.4 possono ora sperimentare azioni avanzate per modificare le impostazioni di varie applicazioni Apple. L’interfaccia aggiornata presenta una gamma di opzioni per personalizzare l'uso delle app, avvicinando l'utente a un'operatività su misura. Queste azioni non sono semplici funzioni di base, ma offrono un livello di precisione senza precedenti, consentendo agli utenti di controllare fin nei dettagli le impostazioni delle app.

Ad esempio, per l'app Safari, sono state introdotte scorciatoie che permettono di modificare configurazioni come l'utilizzo automatico delle informazioni di contatto e delle carte di credito, la gestione dei pop-up, la chiusura delle schede e molto altro. Queste opzioni non sembrano essere state pensate solo per migliorare l’app in sé ma preparano la strada a nuove funzionalità che Siri adotterà nel prossimo futuro.

Futuro di Siri e come iOS 18.4 potrebbe aprire nuove strade

Sebbene molte delle modifiche e delle nuove funzionalità siano attese in iOS 18.5, gli utenti di iOS 18.4 possono già beneficiare delle novità portate dalla beta attuale. Le azioni avanzate nel sistema di Scorciatoie non solo semplificano l'esperienza d'uso, ma pongono anche le basi per le mosse future di Siri. Queste novità potrebbero significare che Siri diventerà un assistente sempre più intelligente e in grado di eseguire compiti complessi in modo ancora più intuitivo.

Il nuovo corso di Apple punta a un'integrazione profonda delle sue applicazioni, e i dettagli emersi nelle azioni di Scorciatoie sono solo un assaggio delle potenzialità che potremmo vedere attuate nei prossimi aggiornamenti. Per tutti coloro che ottimizzeranno la loro esperienza con i dispositivi Apple, queste funzionalità rappresentano un passo deciso verso un utilizzo più fruibile e reattivo. Restate sintonizzati per nuove informazioni e offerte riguardo le azioni della Scorciatoie e le evoluzioni di Siri, in un contesto sempre più dinamico e in continua espansione.