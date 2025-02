Il mercato degli smartphone in Europa torna a crescere nel 2024: +5% dopo anni di calo

Nel 2024, il mercato degli smartphone in Europa ha mostrato un segnale di recupero, con una crescita del 5% rispetto agli anni precedenti. Questo trend positivo, annunciato da Canalys, ha visto la spedizione di oltre 136 milioni di dispositivi, di cui il 30% costituito da modelli premium dal prezzo superiore agli 800 dollari. Dopo quattro anni di flessione, questa crescita segna un cambiamento significativo nel panorama tecnologico europeo.

La leadership di Samsung e il successo di Apple

Samsung ha mantenuto la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone nel 2024, registrando un incremento delle vendite del 6% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato in gran parte attribuito alla popolarità della serie Galaxy S24, che ha beneficiato di una massiccia campagna pubblicitaria coincisa con le Olimpiadi di Parigi 2024. D'altra parte, Apple ha mostrato performance notevoli nel quarto trimestre del 2024, spinta dalla positiva accoglienza riservata all'iPhone 16, nonostante l'assenza di funzionalità di intelligenza artificiale.

Apple, infatti, ha visto un incremento delle spedizioni dell'1%, con un forte interesse da parte dei consumatori per i modelli recenti. Queste dinamiche riflettono un mercato che rimane vivace e competitivo, specialmente nel segmento premium, dove la domanda si è mantenuta robusta. L’analisi delle vendite sottolinea come la crescita sia dovuta a un ciclo di sostituzione di smartphone di fascia medio-bassa, acquistati durante la pandemia, ora pronti per essere rinnovati.

L'andamento dei principali operatori sul mercato europeo

Xiaomi si afferma come il terzo produttore di smartphone in Europa, mantenendo sostanzialmente gli stessi volumi di vendita di Redmi, Poco e modelli brandizzati Xiaomi rispetto all’anno precedente. Anche Motorola ha registrato un notevole aumento del 26%, contrariamente a Oppo che ha visto una crescita più contenuta del 13%, favorevolmente influenzata dalle spedizioni di OnePlus, come indicato da Canalys.

Il 2024 ha anche segnato un record nella vendita di dispositivi premium, con 41 milioni di unità vendute, che corrispondono al 30% del totale. Questa analisi si basa sulle spedizioni e non sulle vendite in negozio, includendo anche i modelli iPhone 13 e iPhone 14, inseriti nel mercato prima della scadenza della direttiva USB-C. I rivenditori possono ancora vendere questi dispositivi fino a quando non vengono esaurite le scorte rimaste sugli scaffali prima del 28 dicembre.

Le preferenze regionali e i trend emergenti

Un’analisi più approfondita ha rivelato che nel Regno Unito Apple ha quasi raddoppiato le spedizioni rispetto a Samsung, con una quota del 52% contro il 28%. In Spagna, però, Apple è scesa al terzo posto, superata da Xiaomi, che ha spedito più smartphone rispetto al concorrente coreano. La crescita di Motorola in Europa è stata influenzata dall'espansione attraverso negozi fisici e canali di mercato aperti.

Anche Oppo ha visto un ritorno alla crescita dopo due anni difficili, con risultati incoraggianti in Europa meridionale, in paesi come Spagna, Italia, Romania e Portogallo. Altre aziende come Honor e Realme hanno registrato tassi di crescita a doppia cifra, aumentando così la concorrenza e creando entusiasmo tra i consumatori e nella filiera.

Prospettive future e nuove normative

Guardando avanti, le aziende si preparano ad affrontare un "2025 complesso", poiché l'Unione Europea introdurrà la Direttiva sull'Ecodesign a partire dal 20 giugno. Questa normativa impone ai produttori di dispositivi mobili di focalizzarsi sulla longevità, sulla facilità di riparazione e sull’uso responsabile delle risorse. I produttori dovranno garantire la disponibilità di ricambi per diversi anni, un maggiore supporto software e documentazione tecnica per facilitare le riparazioni da parte di terzi.

In pratica, ciò significa che i produttori dovranno lanciare telefoni con batterie facilmente sostituibili e con supporto software per più anni. Questa nuova sfida richiederà un cambiamento significativo nelle priorità delle aziende, le quali saranno costrette a puntare su una crescita dei ricavi provenienti da servizi, piani B2B ed espansioni nei canali di vendita.

Spedizioni del 2024

| Azienda | Spedizioni | Quota di mercato 2024 | Spedizioni 2023 | Quota di mercato 2023 | Crescita annuale | |------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------| | Samsung | 46.4 | 34% | 43.7 | 34% | 6% | | Apple | 34.9 | 26% | 34.6 | 27% | 1% | | Xiaomi | 22.2 | 16% | 22.2 | 17% | 0% | | Motorola | 8.0 | 6% | 6.4 | 5% | 26% | | Oppo | 4.1 | 3% | 3.7 | 3% | 13% | | Altri | 20.5 | 15% | 19.2 | 14% | 7% | | Totale | 136.1 | 100% | 129.8 | 100% | 5% |