Il 27 gennaio 2010: la nascita dell’iPad, un dispositivo che ha cambiato il panorama tecnologico

Il 27 gennaio 2010 segna una data importante nella storia della tecnologia: Steve Jobs presenta l'iPad, un tablet che avrebbe rivoluzionato il settore e segnato l'inizio di una nuova era per i dispositivi portatili. Da quel giorno, il tablet ha mantenuto una posizione di predominanza, continuando a evolversi e a influenzare vari ambiti, dai videogiochi all'editoria. Questo articolo esplorerà la genesi dell’iPad, le sue evoluzioni e il suo impatto sui mercati.

La genesi dell’iPad: un'idea innovativa

Nel lontano 2004, Steve Jobs inizia a concepire un dispositivo che abbandonasse la tradizionale tastiera per adottare un’interfaccia completamente touch. L'idea originale è quella di un tablet, ma la mancanza di un'interfaccia adeguata lo porta inizialmente a mettere da parte il progetto. Dopo la creazione di un display touch sensibile, Jobs cambia rapidamente direzione, concentrandosi sulla realizzazione di un telefono: nascerà così l'iPhone nel 2007. Nonostante la sua genesi complessa e le sfide iniziali legate al design e alla funzionalità, l’iPad viene finalmente lanciato tre anni dopo, riempiendo un vuoto nel mercato dei dispositivi portatili.

Durante la presentazione all'Yerba Buena Center di San Francisco, Jobs lo descrive come “un prodotto magico e rivoluzionario”, evidenziando la sua potenza rispetto ai vari laptop e la sua accessibilità rispetto agli smartphone. Questo telefono pone le basi per un'economia nuova e stimola il dibattito su come il nostro modo di interagire con la tecnologia stesse cambiando. Il tablet, quindi, non è solo un dispositivo, ma una porta aperta a nuove opportunità per settori economici fino a quel momento ritenuti stabili.

Il successo immediato dell’iPad: vendite e impatto sul mercato

L’iPad ha debuttato sul mercato il 27 gennaio 2010, ma i pre-ordini hanno inizio già a marzo, con vendite che superano i due milioni in pochi mesi. L'iPad originale, con uno schermo da 9,7 pollici, è diventato rapidamente un oggetto desiderato. Gli effetti di questo lancio si sono sentiti in vari ambiti, dalle pubblicazioni editoriali al settore della musica e cinema, generando un vero e proprio ‘iPad economy’ ancor prima della sua effettiva uscita.

La crescente popolarità del dispositivo ha spinto gli sviluppatori a creare applicazioni specifiche, ampliando ulteriormente l'ecosistema Apple. Con l’aumento della domanda di tablet, i competitor hanno iniziato a studiare le dinamiche del mercato, ma Apple rimane ancora un punto di riferimento in questo settore che si stava rapidamente diversificando.

Negli anni successivi, altre versioni del tablet sono state introdotte, tra cui l'iPad mini nel 2012 e l'iPad Air nel 2013, con l'arrivo del potente iPad Pro nel 2016. La vendita di 500 milioni di unità dichiarata da Tim Cook nel 2020 evidenziava l'impatto duraturo che l'iPad ha avuto, non solo come prodotto, ma come parte integrante della strategia aziendale di Apple.

Un’evoluzione che guarda al futuro

Dopo l’entusiasmo iniziale, il settore dei tablet ha vissuto un periodo di stagnazione, specialmente durante la pandemia, quando molti utenti hanno riscoperto l'utilità dei computer tradizionali. La crescente diffusione dei notebook con schermi touch e capacità convertibili ha ulteriormente confuso i confini tra tablet e PC. Tuttavia, nel 2024, il mercato ha mostrato segni di ripresa, con un aumento del 20,4% nel numero di unità vendute di iPad rispetto all'anno precedente, a conferma dal rapporto di IDC.

La visione di Jobs dell’iPad come inizio di una “era post PC” ha trovato un terreno fertile, ma il computer mantiene comunque una sua presenza. Il dispositivo ha aperto la strada a nuove applicazioni, specialmente nel campo dell’editoria, dove è stato creato un ambiente dedicato alla lettura di eBook. La collaborazione con testate come il New York Times ha dimostrato l’interesse di Apple a sostenere l’editoria tradizionale in un momento di crisi, proponendo il tablet come strumento per attrarre lettori e generare introiti.

L’iPad, quindi, è più di un semplice dispositivo; rappresenta un punto di svolta significativo nella storia della tecnologia, continuando a mutare e ad adattarsi alle esigenze del mercato, confermandosi come leader nel suo settore per oltre 15 anni.