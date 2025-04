Grandi aspettative per l’arrivo della nuova serie iPhone 17: novità sulle fotocamere

Nel mondo della tecnologia, l’anticipazione per i nuovi modelli di smartphone è sempre alle stelle. Tra i giganti del settore, Apple si prepara a lanciare la sua ultima serie: l’iPhone 17. Oltre ai già noti modelli Pro, si parla di un nuovo modello chiamato iPhone 17 Air. Tuttavia, le vere novità sembrano concentrarsi sui miglioramenti attesi in termini di hardware, in particolare per le fotocamere. Ultime indiscrezioni rivelano una sorprendente novità riguardante il sistema di fotocamere dei modelli Pro, con la promessa di portare l’esperienza fotografica a un nuovo livello.

Nuova fotocamera teleobiettivo per l’iPhone 17 Pro

Secondo il noto leaker Majin Bu, sembra che Apple stia preparando il passaggio a un nuovo obiettivo teleobiettivo con sensore da 48 megapixel per l’iPhone 17 Pro. Sebbene la notizia non sia completamente inaspettata, in quanto già altre fonti avevano confermato questa evoluzione, il report di Bu mette in luce alcuni dettagli interessanti.

Attualmente, gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max sono dotati di un teleobiettivo con un sensore da 12 megapixel, in grado di offrire uno zoom ottico fino a 5x. Tuttavia, se le notizie circolate sono corrette, i nuovi modelli Pro di Apple adotteranno una fotocamera teleobiettivo con uno zoom ottico di 3.5x. Apparentemente, questo rappresenta una diminuzione rispetto all’attuale fotocamera, ma la qualità dell’immagine potrebbe migliorare grazie all’adozione di un sensore con una risoluzione più alta, che potrebbe consentire di raggiungere uno zoom digitale oltre 5x attraverso un ritaglio dell’immagine.

L’approccio perseguido da Apple somiglia a quello già adottato con l’obiettivo principale degli ultimi iPhone. In questo caso, anche se l’iPhone 16 dispone di un sensore da 48 megapixel, la casa di Cupertino ha reso disponibile un ingrandimento digitale 2x, riconosciuto dall’azienda come zoom teleobiettivo, che ritaglia l’intera immagine a una foto da 12 megapixel. Questo sistema ha permesso a Apple di affermare che l’iPhone 16 ha due fotocamere in una.

Majin Bu afferma inoltre che questo cambiamento nell’iPhone 17 Pro potrebbe rivelarsi vantaggioso per gli utenti. Infatti, il teleobiettivo a 5x attuale richiede agli utenti di allontanarsi dal soggetto per scattare ritratti. Invece, con un obiettivo da 3.5x, si potrebbe facilitare la fotografia di ritratti, mantenendo comunque la possibilità di realizzare foto con ingrandimento digitale fino a 7x.

Novità anche per le fotocamere frontali e video

Secondo ulteriori fonti, tutti i modelli della serie iPhone 17 saranno dotati di una nuova fotocamera frontale da 24 megapixel. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti, che si sono sempre fermati a sensori di minore risoluzione, dimostrando l’intenzione di Apple di mantenere un passo deciso nel mercato degli smartphone.

In aggiunta alle innovazioni nel campo delle fotocamere, i modelli Pro avranno anche l’opportunità di registrare video in qualità 8K per la prima volta, portando le capacità di registrazione video a nuovi livelli. Queste caratteristiche sono attese con grande entusiasmo da chi ama mettere in risalto la propria creatività attraverso la registrazione di contenuti visivi di alta qualità.

La presentazione ufficiale dell’iPhone 17 Pro è attesa per settembre, un mese che, come al solito, si preannuncia cruciale per gli appassionati della tecnologia e soprattutto per i fan del marchio Apple. Le aspettative sono alte, e il fatto che ci siano così tante nuove caratteristiche al vaglio fa crescere l’interesse attorno a questo evento.