Apple Intelligence: Novità e Limitazioni per gli Utenti in Cina con iOS 18.4

Con il rilascio di iOS 18.4, Apple ha ampliato il servizio di Apple Intelligence a otto lingue aggiuntive oltre all’inglese. Tuttavia, alcune segnalazioni da parte degli utenti rivelano che dopo aver aggiornato i loro apparecchi, come iPhone, iPad o Mac, non riescono ad accedere a questa funzionalità. La questione sembra essere legata all’acquisto dei dispositivi in Cina, dove Apple Intelligence non è disponibile.

Apple Intelligence non disponibile sui dispositivi cinesi

Inizialmente, quando Apple ha lanciato iOS 18.1, Apple Intelligence era accessibile solo in inglese statunitense. La maggior parte degli utenti poteva usufruire delle nuove funzionalità semplicemente modificando le impostazioni di lingua e regione. Tuttavia, in Europa e in Cina, Apple ha limitato l’accesso a queste funzionalità a causa di normative locali. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti europei possono godere di Apple Intelligence in alcune lingue locali, ma la situazione rimane immutata in Cina.

Questa limitazione presenta un problema rilevante: anche se un utente ha acquistato un iPhone, un iPad o un Mac all’estero e successivamente si trova in Cina, non riuscirà ad attivare Apple Intelligence. Un lettore, ad esempio, ha riferito di aver acquistato un iPhone durante un viaggio in Cina. Nonostante ora si trovi in un’altra nazione, non riesce a trovare Apple Intelligence nelle impostazioni di iOS.

Sul proprio sito, Apple ha chiarito che “Apple Intelligence attualmente non funzionerà per i dispositivi acquistati in Cina continentale. Se i dispositivi supportati vengono acquistati fuori dalla Cina continentale, Apple Intelligence non funziona se ci si trova in Cina continentale e se il proprio Paese/Regione dell’account Apple è anch’esso in Cina continentale.”

Controllare se il tuo dispositivo è stato acquistato in Cina

Esiste un metodo per verificare se un dispositivo è stato acquistato in Cina. Gli utenti di iPhone e iPad possono seguire questi passaggi per scoprirlo:

Apri l’app Impostazioni. Tocca “Generali”. Tocca “Informazioni”. Cerca il “Numero di Modello”.

Nel caso di un Mac, ecco come procedere:

Vai al menu Apple. Clicca su “Informazioni su Questo Mac”. Clicca su “Ulteriori Informazioni”. Scorri verso il basso e apri “Report di Sistema”. Cerca il “Numero di Modello” nella scheda Hardware.

Se il numero di modello termina con “CH/A”, il dispositivo è una versione specifica per il mercato cinese, e Apple Intelligence non sarà accessibile.

Quali sono le prospettive future?

In un recente aggiornamento, Apple ha annunciato una partnership con Alibaba per attivare Apple Intelligence per gli utenti di iPhone in Cina. Secondo un rapporto di Bloomberg, l’azienda sta lavorando a un sistema che garantirà la conformità della sua intelligenza artificiale con le leggi locali.

Si ipotizza che, una volta ufficialmente lanciata la funzionalità in Cina, gli utenti con dispositivi acquistati lì possano attivare Apple Intelligence anche all’estero. Tuttavia, per adesso, gli utenti di questi dispositivi non hanno molte opzioni.

In attesa di sviluppi futuri, i consumatori sono invitati a monitorare le novità in arrivo da Apple e valutare attentamente l’acquisto di dispositivi in base alle funzionalità offerte, tenendo presente le limitazioni geografiche.