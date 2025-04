Delay nell’aggiornamento firmware per AirPods Max: ecco cosa sappiamo

La recente uscita dell’aggiornamento firmware per gli AirPods Max ha colto di sorpresa i clienti Apple. Il colosso tecnologico ha annunciato che gli AirPods Max, le cuffie over-ear all’avanguardia, sarebbero stati aggiornati per supportare l’audio lossless e una latenza ultra-bassa tramite connessione USB-C. Tuttavia, i possessori di questi auricolari stanno ora affrontando un imprevisto ritardo nella disponibilità dell’update, gettando un’ombra sulla sostenibilità delle cuffie nei confronti delle loro controparti, gli AirPods Pro.

Chi ha interessato l’annuncio

La notizia dell’aggiornamento firmware previsto per gli AirPods Max è arrivata in un periodo in cui questi dispositivi stavano perdendo terreno rispetto ai più recenti modelli di AirPods Pro, che offrono funzionalità più innovative. L’inclusione di audio lossless e latenza ultra-bassa avrebbe rappresentato un grande passo avanti per gli utenti che desiderano un’esperienza di ascolto di qualità superiore. Oracle di questo evento è l’azienda stessa che, però, ha comunicato che il rilascio dell’aggiornamento firmware, previsto per i primi giorni della settimana, subirà un ritardo.

Problemi nel rilascio del firmware

Il firmware in questione, identificato come versione 7E99, doveva essere rilasciato all’inizio della settimana insieme all’aggiornamento per iOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Tuttavia, nella giornata di ieri, Apple ha introdotto un simbolo di “prossimamente” accanto agli AirPods Max in un supporto online che elenca le ultime versioni del firmware per ciascun dispositivo. Fonti come MacRumors e 9to5Mac hanno già riportato il problema, generando inquietudine tra gli utenti in attesa di nuove funzionalità.

Anche se Apple non ha fornito dichiarazioni ufficiali sul motivo del ritardo, un’ipotesi suggerisce che un errore nel file d’aggiornamento possa impedire ai dispositivi iOS e macOS di trovare il nuovo firmware degli AirPods Max. Di conseguenza, sarà necessario un ulteriore aggiornamento software per risolvere questa problematica, lasciando i clienti in attesa di sviluppi risolutivi.

Nuovi accessori per AirPods Max

Nel frattempo, Apple ha presentato un nuovo cavo da USB-C a 3.5mm per gli AirPods Max, che consente di utilizzarli anche con dispositivi dotati di un tradizionale jack audio. È importante sottolineare che questo cavo può essere utilizzato immediatamente, anche in assenza del nuovo firmware; si tratta di un’opzione valida per chi desidera collegare le cuffie a vari strumenti. Con un prezzo di 39 dollari, molti si aspettano un cavo di buona qualità, e le prime impressioni sembrano confermarne la solidità.

Un invito a semplificare gli aggiornamenti

Ciononostante, rimane aperta la questione della difficoltà di aggiornamento per gli AirPods. Storicamente, l’aggiornamento avviene in modo automatico e silenzioso quando l’iPhone e le cuffie sono vicini, privando i consumatori della possibilità di un intervento diretto. Al contrario, molti produttori di auricolari forniscono un metodo trasparente e accessibile per eseguire manualmente gli aggiornamenti. Sarebbe auspicabile una semplice opzione “aggiorna ora” direttamente nelle impostazioni degli AirPods su iOS 19, per favorire un’esperienza utente più intuitiva e senza intoppi.