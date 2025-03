I nuovi auricolari di Apple e Bose a confronto: AirPods 4 e QuietComfort Earbuds si sfidano

Il mercato degli auricolari wireless a prezzi accessibili è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di audio. Marchi noti come Apple e Bose non esitano a proporre soluzioni di qualità unendo performance eccellenti a prezzi competitivi. I nuovi AirPods 4 di Apple, in particolare, hanno attirato l'attenzione come alternativa più economica agli emblematici AirPods Pro 2, mentre Bose ha aggiornato i suoi apprezzati QuietComfort Earbuds rendendoli più moderni e funzionali.

Caratteristiche tecniche a confronto

Sia gli AirPods 4 che i Bose QuietComfort Earbuds 2024 condividono lo stesso prezzo di listino, fissato a 179 dollari. Gli AirPods 4 sono attualmente disponibili su Amazon a partire da 148 dollari, mentre i QuietComfort non hanno sconti attivi. Chi cerca alternative più economiche, sotto la soglia dei 100 dollari, può optare per modelli come gli Anker Soundcore Liberty 4 NC o i OnePlus Buds 3, entrambi apprezzati per le loro prestazioni audio.

| Specifiche | AirPods 4 | Bose QuietComfort Earbuds | |----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| | Prezzo | 179 dollari | 179 dollari | | Colori | Bianco | Nero, Lavanda Chill, Fumo Bianco | | Dimensioni | 3,02 x 1,83 x 1,81 cm | 2,89 x 2,49 x 2,09 cm | | Peso | 4,25 grammi | 8,19 grammi | | Durata batteria | 4 ore , 5 ore , 30 ore con custodia | 8,5 ore, 31,5 ore con custodia | | Connettività | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | | Impermeabilità | IP54 | IPX4 |

Design e comfort a confronto

I nuovi Bose QuietComfort Earbuds presentano un design decisamente più compatto rispetto alla generazione precedente, garantendo una vestibilità piacevole e sicura. La custodia di ricarica è ridotta del 60% rispetto al modello precedente, mentre gli auricolari stessi offrono una resistenza all'acqua e al sudore . Le varie colorazioni disponibili soddisfano i gusti più disparati.

D'altro canto, gli AirPods 4 presentano un design simile a quello degli AirPods 3, caratterizzati da un telaio in plastica fragile, con steli sottili e griglie per il microfono. Sebbene Apple abbia migliorato la custodia, aggiungendo un altoparlante e integrazione con "Trova il mio", la stabilità degli auricolari aperti non varia e potrebbero risultare meno sicuri per chi svolge attività fisica.

Controlli intuitivi e funzionalità

La gestione degli AirPods 4 si distingue per il loro sistema di controllo intuitivo che consente di utilizzare "Hey Siri" senza sforzo e di sfruttare sensori tattili per un’ottima esperienza d'uso. Per gli utenti Android, è possibile sfruttare funzioni con gesti touch, anche se non si hanno le stesse opzioni disponibili per gli utenti Apple.

I Bose QuietComfort Earbuds hanno migliorato il loro sistema di controllo rendendolo più responsivo e consentendo l’uso di assistenti vocali. Tuttavia, la nuova funzionalità di controllo vocale presenta alcuni problemi che influiscono sull'esperienza complessiva.

Qualità audio, cancellazione del rumore e prestazioni speciali

La qualità audio degli auricolari Bose è estremamente coinvolgente, grazie ai driver dinamici da 10 mm che offrono un suono caldo e bilanciato. La modalità di cancellazione attiva del rumore, nota come Quiet Mode, riesce a ridurre il rumore esterno fino al 90%, resistenza che gli AirPods 4 non possono eguagliare, anche se offrono modalità come Adaptive Audio e Conversation Awareness.

Per quanto riguarda le funzionalità speciali, gli AirPods 4 vantano diverse caratteristiche innovative, tra cui l'EQ adattivo e l'audio spaziale, che migliorano l’esperienza di ascolto. D’altra parte, i QuietComfort offrono altre opzioni pratiche come il fast mute e la previsione della batteria, sebbene risultino meno completi rispetto all'offerta di Apple.

Qualità delle chiamate e durata della batteria

Nel contesto delle chiamate, i QuietComfort Earbuds spiccano per la chiarezza audio, superando le performance precedenti di Bose. Le conversazioni si svolgono senza disturbi, grazie a un sistema ANC che riduce il rumore ambientale.

Tuttavia, in termini di durata della batteria, i Bose si mostrano superiori con 8,5 ore di utilizzo, mentre gli AirPods 4 offrono solo 4-5 ore a seconda dell’uso della cancellazione del rumore.

Un confronto finale

Sulla base delle caratteristiche analizzate, i Bose QuietComfort Earbuds risultano la scelta migliore poiché offrono performance superiori in termini di cancellazione del rumore e qualità audio. Gli AirPods 4, d’altronde, rappresentano una buona opzione per chi desidera entrare nell’ecosistema Apple, mantenendo un prezzo accessibile. Entrambi i modelli si pongono come eccellenti alternative per utenti con esigenze diverse, destabilizzando la tradizionale narrazione di budget e prestazioni.