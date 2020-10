7 Migliori stand per Apple Watch!

Gli stand per Apple Watch sono prodotti che, in fase di scelta, richiedono un minimo di attenzione da parte dell’utente. Nella guida all’acquisto di oggi ti spieghiamo come scegliere il modello più adatto alle tue esigenze e ti consigliamo i migliori stand per la ricarica del tuo Apple Watch.

Questi strumenti, apparentemente piuttosto semplici, possono permettere di posizionare nel miglior modo possibile lo smartwatch prodotto da Apple, sfoggiandolo con stile sulla propria scrivania, facilitando la sua ricarica ed evitando un inutile groviglio di cavi (nonché rendendo impossibile lo smarrimento).

Stand per Apple Watch: i prodotti sul mercato sono davvero molti

Quando si parla di stand per Apple Watch si fa riferimento a installazioni singole o capaci di gestire la ricarica di iPhone e Airpods. Non è comunque questa l’unica differenziazione a cui si può andare incontro: compatibilità con i vari modelli, materiali di costruzione, gestione della ricarica e degli eventuali cavi sono altri fattori di cui tenere ampiamente conto.

Focalizziamoci dunque sui prodotti attualmente presenti sul mercato.

Belkin Valet Charge Dock and Stand​ for Apple Watch

Belkin Valet è uno dei dock di ricarica per Apple Watch tra i più apprezzati dagli utenti. E non è certo difficile capire il perché.

Dispone di una pratica piastra di ricarica integrata, un supporto cromato e una base robusta, elegante e al contempo funzionale. Il prodotto viene fornito con un cavo USB in bundle, in modo che non ci siano preoccupazioni con il caricabatterie di Apple Watch. Se si desidera un supporto che carichi anche il proprio iPhone, si può dare uno sguardo alla PowerHouse della stessa azienda.

Spigen S330 Aluminum Apple Watch Stand​​

Lo stand Spigen S330 per Apple Watch è economico, ma decisamente di buona qualità.

Merito del corpo in alluminio, della testata del piedistallo rifinita in poliuretano termoplastico, e di un design sobrio ed elegante. Come suggerisce il prezzo, lo stand non viene fornito con un caricabatterie Apple Watch, quindi dovrete utilizzare quello in dotazione con il vostro smartwatch per poterlo caricare.

Twelve South TimePorter Travel Case for Apple Watch

Questa offerta di Twelve South è probabilmente una delle migliori opzioni per gli utenti di Apple Watch che viaggiano spesso.

Il suo vano interno ha infatti abbastanza spazio per riporre il cavo di ricarica Apple Watch, un cinturino extra e anche un piccolo pack batteria, che vi aiuterà a caricare il dispositivo lontano da una presa di corrente. Semplice ma allo stesso tempo molto funzionale.

Elago W3 Apple Watch Stand​

Elago W3 Apple Watch Stand​ ricorda un vecchio computer Apple 128K. I geek Mac probabilmente finiranno per adorarlo, e apprezzare l’attenzione del produttore per i dettagli. Ha persino uno slot per unità floppy!

A differenza di altri prodotti della stessa gamma, questo è realizzato in silicone morbido. Il cavo di ricarica dell’orologio si estende sul retro del supporto, sembrando un cavo di alimentazione del computer.

Elago W5 Stand

Similmente al precedente modello, Elago W5 offre un supporto per Apple Watch ma, in questo caso si rifà alla leggendaria console portatile Game Boy. Il risultato è uno stand dal design retro, particolarmente apprezzabile dai videogiocatori di vecchia data.

Anche in questo caso il materiale predominante è silicone antigraffio, capace di proteggere lo smartwatch da eventuali danni. Elago W5 è disponibile in svariati colori.

Twelve South Forte Apple Watch​ Stand

I possessori di Apple Watch apprezzeranno questo elegante dock di ricarica di Twelve South. Si tratta di un prodotto estremamente curato, che presenta una base rivestita in pelle e finiture cromate.

Il braccio del dock consente allo smartwatch di posizionarsi sia in modalità orizzontale che verticale. Nonostante il prezzo elevato, non è incluso un cavo di ricarica e, dunque, dovrete usare quello fornito con lo smartwatch.

Sena Leather Travel Case for Apple Watch​

Cambiamo totalmente stile, virando su qualcosa dal sapore molto classico. L’elegante custodia in pelle di Sena, realizzata a mano, combina un supporto per la ricarica e una custodia per Apple Watch.

È realizzato a mano in vera pelle e ha uno scomparto dedicato per il cavo di ricarica del vostro smartwatch. Stile e funzionalità in un colpo solo!