I migliori smartwatch economici del 2025: Apple Watch SE e Amazfit Active 2 a confronto

Nel 2025, il mercato degli smartwatch presenta due modelli di grande qualità a un prezzo accessibile: l'Apple Watch SE e l'Amazfit Active 2. Entrambi sono ideali per chi desidera monitorare le proprie attività fisiche, il riposo e il benessere generale senza spendere una fortuna. Con un prezzo che, in base alle attuali promozioni, può risultare inferiore ai 200 euro, questi dispositivi si affermano come opzioni molto allettanti per gli utenti.

Design e caratteristiche principali

Sia l'Apple Watch SE che l'Amazfit Active 2 dispongono di schermi AMOLED di dimensioni adeguate, arricchiti da pulsanti fisici che permettono un uso più intuitivo. Entrambi i modelli sono dotati di GPS integrato e sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del movimento corporeo e della qualità del sonno. Offrono diverse modalità di tracciamento delle attività fisiche e strumenti utili per l’allenamento e il recupero, oltre a functionality motivazionali per incoraggiare l'utente a rimanere attivo.

In termini di comfort, sia l'Apple Watch SE che l'Amazfit Active 2 risultano molto piacevoli da indossare, anche durante le ore di sonno. A differenza di altri dispositivi più ingombranti, questi modelli si distinguono per un design sobrio ed elegante. In particolare, l'Amazfit presenta un'aggiunta stilistica interessante con un finto tachimetro attorno al quadrante, richiamando lo stile dei cronometri tradizionali.

Specifiche tecniche e differenze significative

L'Apple Watch SE è disponibile in due dimensioni, 40mm e 44mm, mentre l'Amazfit Active 2 è disponibile solo nella dimensione maggiore. Questo aspetto, pur essendo una differenza, non influisce significativamente sul confronto complessivo. Tra le due smartwatches, la differenza più evidente risiede nel prezzo: l'Apple Watch SE ha un costo di partenza di 249 euro, mentre l'Amazfit Active 2 è raggiungibile a soli 99 euro. Entrambi i modelli possono essere trovati a prezzi scontati, con l'Apple Watch SE spesso in vendita a 50-100 euro di riduzione.

Un'altra distinzione importante da considerare è la compatibilità dei dispositivi. L'Apple Watch SE funziona esclusivamente con iPhone, mentre l'Amazfit Active 2 è compatibile sia con smartphone Apple che Android. Questo fattore potrebbe influenzare la scelta degli utenti, a seconda dell’ecosistema tecnologico che già utilizzano.

Infine, l'autonomia della batteria gioca un ruolo cruciale nella valutazione di entrambi gli smartwatch: l'Amazfit Active 2 offre un'autonomia fino a dieci giorni con una sola carica, mentre l'Apple Watch SE deve essere ricaricato quotidianamente, giungendo a un massimo di 24 ore in modalità di risparmio energetico.

La prova pratica: walk test

Per determinare quale dei due smartwatch offra una maggiore accuratezza nel tracciamento delle attività, ho deciso di testare entrambi indossandoli durante una passeggiata di 7000 passi, conteggiati manualmente per verificare i risultati. Ho indossato l’Amazfit Active 2 al polso sinistro e l’Apple Watch SE al destro, utilizzando un contatore per registrare ogni centinaio di passi effettuati.

Dopo aver percorso quasi quattro miglia, ecco come i dati riportati dai due dispositivi si confrontano. L'Apple Watch SE ha registrato 6.986 passi, mentre l'Amazfit Active 2 ha segnato 7.081 passi. La distanza percorsa è risultata di 3.77 miglia per l’Apple Watch e 3.76 miglia per l’Amazfit, mentre Strava, una delle app di monitoraggio più affidabili, ha registrato una distanza di 3.94 miglia.

Questi dati evidenziano un'accuratezza notevole da parte di entrambi i dispositivi, con l’Apple Watch SE che ha sottostimato di soli 14 passi e l'Amazfit che ha leggermente sovrastimato i dati di 81 passi. Sono emerse similitudini anche nel calcolo delle calorie bruciate e nella frequenza cardiaca, con l'unica anomalia significante per l’Amazfit riguardo ai dati sull’elevazione.

Chiarimenti sui risultati e considerazioni finali

Analizzando ulteriormente le prestazioni di ciascun dispositivo, è emerso che entrambi hanno mostrato precisione nel conteggio dei passi e nelle misurazioni della distanza e delle calorie bruciate. Tuttavia, l’Amazfit ha dichiarato un elevato guadagno in elevazione, il quale sembra eccessivo rispetto a quanto registrato da Strava, noto per la sua affidabilità in questo aspetto.

In sintesi, la precisione del tracciamento dell'Apple Watch SE si dimostra superiore, con un margine d'errore minimo, mentre l’Amazfit continua a sorprendere con un design accattivante e un prezzo estremamente competitivo. Questo confronto tra i due smartwatch economici del 2025 sottolinea l'importanza della scelta in base alle proprie esigenze quotidiane e al budget disponibile.