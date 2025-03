I dettagli sui Google Pixel 10: design familiare e un’analisi del peso

Recentemente, sono emerse indiscrezioni sui nuovi Google Pixel 10, con rendering trapelati che mostrano tre modelli dal design molto simile ai predecessori. Se si è familiarizzati con i Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL, non ci sarà nulla di sorprendente nei nuovi Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. L’unica novità pare sia un terzo obiettivo sulla versione base, ma per il resto, il design rimane invariato, suscitando opinioni contrastanti tra gli appassionati.

La continuità nel design

Sebbene le prime impressioni sui nuovi rendering possano sembrare un po’ noiose, molti utenti, myself inclusi, trovano rassicurante la continuità stilistica di Google. La qualità costruttiva dei Pixel 9 è stata molto apprezzata, e il design ha incontrato i favori di molti. Un cambiamento radicale nel design sarebbe stato interessante, ma è difficile trovare motivi di critica quando quanto offerto attualmente risulta di alta qualità.

Tuttavia, le impressioni positive si accompagnano a riserve. Nonostante la bellezza estetica e la solidità della costruzione, c’è un aspetto che non sembra essere stato affrontato con la nuova serie Pixel 10. Il problema del peso, che ha destato preoccupazioni tra gli utenti, rimane in primo piano e non pare ci siano segnali di miglioramento.

Il peso e la gestione del Pixel 9 Pro

Rientrando all’analisi del Google Pixel 9 Pro, che ho recentemente riesaminato in occasione del suo sesto mese di vita, ho notato una caratteristica che è difficilmente trascurabile per l’uso quotidiano: il peso. Nonostante l’apparecchio pesi 199 grammi, leggermente più pesante rispetto a molte alternative sul mercato, il suo impatto visivo e la sensazione di pesantezza si fanno sentire, rendendolo poco maneggevole. Parlano chiaro i numeri: mentre il Pixel 9 Pro ha un display compatto da 6.3 pollici, altri smartphone come il Nothing Phone 3a raggiungono i 201 grammi ma con schermi più grandi.

Prendendo in considerazione modelli come il Samsung Galaxy S25 Ultra, con uno schermo di 6.9 pollici e un peso di 218 grammi, si osserva come il Pixel 9 e il 9 Pro risultino più pesanti in relazione alla loro dimensione. Infatti, il Galaxy S25 con un display di 6.2 pollici pesa solo 162 grammi, rendendolo decisamente più comodo da tenere in mano. Anche il più compatto iPhone 16 presenta un peso di 170 grammi, dimostrando come, nonostante il Pixel 9 e 9 Pro siano considerati “piccoli”, risultino ingombranti.

La prospettiva sui Pixel 10

Esaminando i rendering trapelati dei Google Pixel 10, appare evidente che il problema del peso potrebbe non subire significativi miglioramenti. I modelli sembrano mantenere dimensioni simili a quelle dei Pixel 9, con il Pixel 10 Pro che risulta addirittura leggermente più spesso rispetto al suo predecessore. Anche il modello base potrebbe risultare più pesante a causa dell’aggiunta di un nuovo sensore fotografico.

C’è la possibilità che Google riesca a trovare soluzioni per ridurre il peso dei nuovi dispositivi, ma se il design e le dimensioni sono simili, sarà difficile che ciò avvenga. Sebbene il display sia appropriato, il peso eccessivo del Pixel 9 Pro ha un impatto sulla fruibilità di un telefono compatto, compromettendo l’esperienza d’uso.

Nei prossimi giorni, si prevede di ricevere ulteriori aggiornamenti sui Pixel 10. Tuttavia, la speranza di un abbassamento del peso rimane incerta, pur mantenendo un certo ottimismo sulla capacità di Google di apportare migliorie.