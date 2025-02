I 5 segreti del Galaxy S25 Ultra da scoprire: caratteristiche sorprendenti e novità

Il Galaxy S25 Ultra è uno degli smartphone più attesi del 2025, con un design elegante e prestazioni elevate. In questo articolo, esploreremo cinque aspetti poco conosciuti di questo dispositivo, rivelando dettagli che potrebbero influenzare la scelta di acquisto per molti utenti. Dalla quantità di memoria RAM disponibili in base ai mercati ai miglioramenti audio, queste informazioni possono fare la differenza.

Alcuni mercati ottengono un telefono più potente con 16 GB di RAM

Tutti i modelli Galaxy S25 sono dotati di 12 GB di RAM, un valore già prestante, specialmente se si considera che il modello base S25 ha ricevuto un upgrade rispetto agli anni passati. Tuttavia, per gli appassionati di tecnologia, è fondamentale sapere che in alcuni mercati come Cina e Corea, il Galaxy S25 Ultra è disponibile con 16 GB di RAM.

Samsung ha scelto di limitare questa opzione ai mercati asiatici, dove la competizione è più accesa e i consumatori sono maggiormente attenti alle specifiche tecniche. Questo solleva interrogativi sulla strategia dell’azienda, che potrebbe aver deciso che 12 GB di RAM erano sufficienti per il mercato occidentale. Pur non essendo una questione cruciale per tutti gli utenti, la differenza di RAM tra le regioni evidenzia una disparità che ricorda situazioni passate, quando Samsung lanciò modelli con processori Exynos meno performanti in determinati mercati.

Miglioramento significativo degli altoparlanti

Un aspetto che sorprende positivamente è il grande salto qualitativo degli altoparlanti del Galaxy S25 Ultra. Gli utenti possono aspettarsi un audio notevolmente migliore rispetto al modello precedente S24 Ultra, un fatto che non è stato sottolineato da Samsung durante il lancio, ma che sicuramente ha colto di sorpresa gli appassionati.

Gli altoparlanti del Galaxy S25 Ultra offrono una qualità sonora nettamente superiore, in grado di garantire un'esperienza d'ascolto più ricca e coinvolgente, specialmente nei bassi. Questo miglioramento è fondamentale per chi usa lo smartphone per ascoltare musica o guardare contenuti in streaming, rendendo ogni sessione molto più appagante. Rispetto ad altri dispositivi, come l'iPhone 16 Pro Max, il Galaxy S25 Ultra conquista con la sua nuova e potenziata qualità audio.

Bixby è praticamente in disuso

Un altro cambiamento importante è l'abbandono dell'assistente Bixby, sostituito da Gemini, che offre prestazioni superiori. In passato, premere a lungo il pulsante di accensione richiamava Bixby, noto per la sua capacità di modificare le impostazioni di sistema, ma non per le sue conoscenze generali. Con l'introduzione di Gemini, gli utenti possono aspettarsi una gestione molto più potente e versatile.

Attualmente, modificare alcune impostazioni sul Galaxy S25 Ultra è leggermente più complesso: si deve aprire l'app Impostazioni per avviare una ricerca vocale e fare comandi come “abbassa la luminosità” non porterà a un'azione immediata, ma solo a indicare il cursore. Anche se questo aspetto rimane migliorabile, i cambiamenti apportati con Gemini sembrano promettenti.

Anelli delle fotocamere: pura estetica

Guardando il Galaxy S25 Ultra, gli utenti potrebbero pensare che le fotocamere siano più grandi e performanti, grazie agli anelli attorno agli obiettivi di dimensioni superiori. Tuttavia, come segnalato dallo YouTuber JerryRigEverything, questi anelli non sono altro che decorazioni in plastica, prive di una reale funzione.

Ciò nonostante, il design accattivante contribuisce all’aspetto estetico del dispositivo, che risulta comunque affascinante. È importante non lasciarsi ingannare, però: le dimensioni delle fotocamere non riflettono una maggiore potenza o qualità.

Offerte in abbinamento con abbonamenti

Acquistare un Galaxy S25 Ultra non è solo un'opportunità per possedere uno smartphone di alta gamma, ma offre anche accesso a diversi servizi in abbonamento gratuiti, a seconda della regione di acquisto. Negli Stati Uniti, per esempio, gli utenti possono ricevere tre mesi di Peacock Premium, due mesi di Adobe Lightroom e tre mesi di SiriusXM Streaming, con valori totali significativi.

In aggiunta, tutti i compratori otterranno sei mesi di Gemini Advanced, amplificando ulteriormente il valore dell'acquisto. Questi vantaggi rappresentano un'aggiunta interessante e possono intrattenere o supportare l'utente in molteplici modi, rendendo l'offerta ancora più attraente per chi è indeciso sul nuovo dispositivo.

Con tutte queste rivelazioni, il Galaxy S25 Ultra si presenta come uno smartphone con caratteristiche uniche e sorprendenti, pronte a conquistare una sempre maggiore fetta di utenti.