I 5 impostazioni cruciali da controllare sul tuo iPhone per proteggere la tua sicurezza

Mentre si pensa spesso che gli iPhone siano esenti da problemi di sicurezza, in realtà questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Ogni dispositivo mobile, inclusi gli iPhone, contiene una vasta gamma di dati personali, che vanno da informazioni biometriche a dettagli di accesso, che possono essere vulnerabili se non si prestano le dovute attenzioni alle impostazioni di sicurezza attive per default. Qui si esploreranno cinque impostazioni cruciali che ogni utente di iPhone dovrebbe prendere in considerazione per proteggere le proprie informazioni.

Wi-Fi automatico: un rischio nascosto

La funzionalità Wi-Fi automatico è stata sviluppata per semplificare la connessione alle reti che hai già utilizzato in precedenza. Tuttavia, questo può esporre il tuo dispositivo a connessioni indesiderate. Infatti, il tuo iPhone potrebbe senza volerlo collegarsi a un hotspot Wi-Fi fasullo progettato per imitare una rete legittima. Sebbene sia raro, è un rischio concreto a cui si può andare incontro in situazioni pubbliche o in genere all’aperto. Per evitare questa vulnerabilità, è consigliabile disattivare questa opzione.

Per modificare l’impostazione, vai su Impostazioni > Wi-Fi > Auto-Join. Cambia l’impostazione predefinita da “Chiedi” a “Off” per evitare connessioni automatiche che potrebbero mettere a rischio i tuoi dati.

Servizi di localizzazione: condivisione consapevole

I Servizi di localizzazione sono fondamentali per alcune applicazioni come Mappe o Uber, ma molte altre app non necessitano della tua posizione attuale. Condividere la tua posizione con qualsiasi app che lo richiede può essere rischioso. Proprio come non condivideresti il tuo indirizzo di casa in pubblico, è essenziale esercitare cautela nel fornire informazioni personali.

Il tuo iPhone offre diversi livelli di accesso ai dati di localizzazione, che puoi regolare in base a ogni applicazione. Puoi scegliere tra “Sempre”, “Chiedi la prossima volta”, “Durante l’utilizzo” o “Mai”. Per modificare queste impostazioni, accedi a Impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi di localizzazione. Seleziona l’app e imposta il livello di accesso che preferisci.

In aggiunta, puoi disattivare la localizzazione precisa per limitare la condivisione della tua posizione a una generica.

Trasparenza nel tracciamento delle app: controllo totale

La Trasparenza nel tracciamento delle app permette di monitorare quali applicazioni hanno accesso ai tuoi dati e che tipo di informazioni possono ottenere. È importante disattivare l’opzione “Consenti alle app di richiedere di tracciarti”, che in seguito svela che, se disattivata, ogni nuova richiesta di tracciamento viene automaticamente negata.

Puoi gestire questa impostazione in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Tracciamento. Disattivando questa funzione, potrai proteggerti maggiormente.

Pubblicità personalizzate: proteggi la tua privacy

Le pubblicità personalizzate consentono ad alcune app di raccogliere dati sui tuoi interessi e abitudini di navigazione al fine di mostrarti annunci mirati. Tuttavia, molti utenti preferirebbero che le loro informazioni personali non venissero utilizzate per finalità pubblicitarie. Disattivare questa opzione non ridurrà il numero complessivo di annunci che vedi, ma limiterà la personalizzazione di tali contenuti pubblicitari.

Puoi modificare questa impostazione in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Pubblicità Apple. Disattiva l’opzione che consente la pubblicità personalizzata per proteggere la tua privacy.

Bluetooth: privilegia le connessioni necessarie

Il Bluetooth è utile per connettere dispositivi come cuffie, stampanti o dispositivi di emergenza. Tuttavia, molte app che richiedono accesso al Bluetooth non necessitano effettivamente di questa funzionalità. Con il rischio che i dati possano essere compromessi, è opportuno limitare l’accesso del Bluetooth alle sole app che realmente lo richiedono.

Per controllare queste impostazioni, vai su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Bluetooth e rivedi le applicazioni autorizzate. Da qui, puoi facilmente attivare o disattivare l’accesso al Bluetooth in base alle necessità.

Prendersi il tempo per verificare e regolare queste impostazioni di sicurezza può ridurre significativamente i rischi legati alla privacy e aumentare il controllo sulle informazioni personali che condividi attraverso il tuo iPhone. È fondamentale prendere coscienza di come le impostazioni del proprio dispositivo possano influenzare la propria sicurezza e i propri dati sensibili.