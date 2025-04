HP accetta un risarcimento da 4 milioni di dollari per pubblicità ingannevole sui suoi prodotti

Un’importante notizia ha colpito il settore tecnologico: HP Inc. ha raggiunto un accordo per un risarcimento di 4 milioni di dollari destinato ai clienti. Questo seguito a un’accusa di pubblicità ingannevole riguardante i computer e i periferici presentati sul suo sito web. La controversia ha avuto inizio a ottobre 2021 e si è sviluppata attraverso un’azione legale collettiva, portando a un risultato significativo per i consumatori.

Il processo e l’accordo di risarcimento

Recentemente, il Giudice P. Casey Pitts del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per la Divisione di San Jose nel Distretto Settentrionale della California ha concesso un’approvazione preliminare all’accordo, che si basa su una denuncia inizialmente presentata contro HP il 13 ottobre 2021. La causa sosteneva che il sito di HP presentasse prezzi originali “fuorvianti” per una gamma di prodotti, come computer e periferici, mostrando costi superiori rispetto ai prezzi correnti che questi stessi prodotti avevano negli stessi periodi.

L’accordo prevede che HP destini 4 milioni di dollari a un fondo comune “non reversibile”. Questo fondo sarà utilizzato per coprire diverse necessità, tra cui le richieste di risarcimento dei membri della classe di insediamento, le spese per la comunicazione e l’amministrazione del risarcimento approvate dal tribunale, un premio di servizio per i rappresentanti della classe di insediamento e le spese legali relative. Una parte dei fondi residui sarà distribuita in modo proporzionale ai membri che presenteranno richieste valide e incasseranno i relativi assegni.

Due dei querelanti che hanno avviato l’azione legale possono anche richiedere un premio di servizio come rappresentanti della classe, fino a un massimo di 5.000 dollari ciascuno, derivanti dallo stesso fondo di 4 milioni.

Chi ha diritto a ricevere il risarcimento

Le persone che hanno acquistato un computer desktop o laptop HP, un mouse o una tastiera, in sconto per “più del 75% del tempo” in cui i prodotti erano in vendita, possono richiedere una compensazione. Questa opportunità si applica agli acquisti effettuati tra il 5 giugno 2021 e il 28 ottobre 2024. Un ampio elenco di prodotti idonei è disponibile, includendo modelli popolari come HP Spectre, Chromebook Envy e Pavilion, nonché tutte le configurazioni Envy e Omen per desktop e alcune tastiere meccaniche e mouse wireless. Le somme di risarcimento varieranno a seconda del prodotto acquistato, con importi che vanno da 10 a 100 dollari per ciascun articolo idoneo.

Accuse di violazione delle leggi sulla pubblicità

Il 15 luglio 2022 è stata presentata una denuncia modificata in cui si accusava HP di violare le leggi della Federal Trade Commission riguardo ai prezzi ingannevoli. Tra gli esempi citati, vi è quello di Rodney Carvalho, il quale ha acquistato un HP All-in-One 24-dp1056qe a settembre 2021. Riferisce che il sito di HP pubblicizzava il AIO a un prezzo scontato di 899,99 dollari, affermando “Risparmia 100 dollari subito”. Tuttavia, il listino mostrava un prezzo barrato che suggeriva un costo precedente di 999,99 dollari. Secondo la denuncia, nei giorni e mesi precedenti all’acquisto di Carvalho, HP non aveva praticamente mai offerto il computer al prezzo di 999,99 dollari pubblicizzato. La causa affermava che il PC era stato venduto a 899,99 dollari sin dall’aprile 2021.

Questa situazione mette in luce un aspetto fondamentale del comportamento delle aziende rispetto alla trasparenza nei prezzi, avviando un dibattito sulle pratiche di marketing e sull’importanza di tutelare i consumatori da possibili inganni. Il caso di HP potrebbe fungere da esempio per future normative nella pubblicità e nella vendita al pubblico.