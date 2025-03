Guida all'ottimizzazione della funzionalità Focus di Apple: come ridurre le distrazioni

La funzionalità Focus di Apple è uno strumento utile per limitare le interruzioni durante lo svolgimento di diverse attività. Sebbene la configurazione di questa funzione richieda un certo impegno e tempo, offre una vasta gamma di opzioni per personalizzare le tue esperienze digitali. Di seguito presentiamo una serie di suggerimenti per sfruttare al meglio questa feature.

Gestire le modalità Focus

La sezione Focus è collegata all'app Impostazioni. Apple offre diverse modalità già pronte, ma qualora volessi, puoi creare delle modalità personalizzate premendo il pulsante "+" nell'angolo in alto a destra. Le modalità Focus create da te partono da una base vuota, consentendoti di scegliere nome, icona e funzionalità opportune.

Esplora le varie opzioni disponibili; ogni sezione è utile e vale la pena vedere quale si adatta meglio alle tue esigenze quotidiane. Se desideri concentrarti su un'attività specifica, ti sarà utile dedicare tempo alla personalizzazione della tua esperienza.

Silenziare o attivare notifiche da persone specifiche

Quando ti trovi a lavoro e vuoi silenziare messaggi e chiamate personali, o viceversa, puoi utilizzare la funzione che consente di silenziare le notifiche provenienti da determinati contatti. Ci sono due opzioni: puoi silenziare le notifiche di un elenco di persone da te selezionate, permettendo a tutti gli altri di contattarti, oppure puoi impostare le notifiche per tutti tranne che per quelli che scegli di escludere.

In entrambi i casi, è necessario aggiungere i contatti manualmente uno per uno, poiché non esiste un'opzione intelligente per farlo automaticamente. Questo processo può risultare lungo, soprattutto se hai numerosi contatti da considerare. Se sei al lavoro, potresti voler includere solo colleghi e familiari stretti, silenziando tutti gli altri. In casa, potresti desiderare di ricevere tutte le notifiche eccetto quelle di lavoro.

Silenziare un contatto tramite Focus significa continuare a ricevere i messaggi, ma questi verranno spostati in una sezione dedicata della tua schermata di blocco e senza segnalazione acustica o vibrazioni.

Selezionare le app da silenziare

Analogamente a quanto fatto con i contatti, puoi scegliere di silenziare o consentire notifiche da determinate app per ogni modalità Focus. Anche qui hai a disposizione le stesse opzioni fornite per i contatti, mentre Apple suggerisce alcune delle app che utilizzi di più.

Con un gran numero di app che segnaliamo sui dispositivi, spesso è meglio utilizzare la funzione "Consenti notifiche da" per scegliere le app dalle quali desideri ricevere avvisi. Tuttavia, ci possono essere eccezioni. Se attivi una modalità Focus a casa ed hai app come Mail e Slack particolarmente invadenti, potresti decidere di silenziarle e permettere le altre.

Un'attenta selezione delle app da cui ricevere notifiche per ciascuna modalità sicuramente aiuta a ridurre le distrazioni indesiderate.

Usare "Riduci interruzioni"

Se il tuo dispositivo supporta Apple Intelligence, puoi attivare una modalità Focus preconfigurata denominata "Riduci Interruzioni". Questa funzione blocca tutte le notifiche eccetto quelle considerate prioritarie dall’intelligenza artificiale di Apple.

"Riduci Interruzioni" può essere personalizzato per consentire o silenziare app e persone specifiche, il che ti dà la possibilità di ignorare automaticamente le notifiche non importanti. Questa modalità rappresenta un buon compromesso tra avere tutte le notifiche attive e una modalità Do Not Disturb, di fatto controllando ciò che ricevi.

Limitare l'accesso alle app con schermate home personalizzate

La configurazione di alcune modalità Focus richiede alcuni passaggi aggiuntivi, ma puoi impostarle per mostrare solo app specifiche. Nella sezione "Personalizza schermate", puoi scegliere quale schermata home visualizzare quando è attiva una modalità Focus.

Se desideri osservare solo app lavorative mentre sei in ufficio, puoi creare una pagina dedicata e selezionarla come schermata principale per quella modalità. Le altre app rimarranno invisibili mentre la modalità è attiva, anche se il dock rimarrà accessibile. Potrai anche modificare la tua schermata home in qualsiasi momento durante l’attivazione di Focus.

Durante l’uso di una modalità Focus, avrai comunque accesso ad altre app tramite l'App Library, ma di base le distrazioni rimarranno nascoste.

Aggiungere filtri Focus

I filtri Focus permettono un’ulteriore personalizzazione delle modalità. Se hai diverse caselle email, per esempio un'email lavorativa e una personale in Mail, puoi configurare filtri per escludere l'inbox personale mentre sei al lavoro, o viceversa.

Ci sono filtri per un'ampia gamma di app; ad esempio, puoi filtrare conversazioni specifiche in Messaggi, il tuo calendario, o persino un gruppo di schede in Safari. I filtri sono disponibili anche per alcune app di terze parti.

In aggiunta, le modalità Focus possono essere collegate a impostazioni di sistema come Always On Display, Modalità Scura, Modalità Risparmio Energetico e Modalità Silenziosa, di modo che tu possa impostare, per esempio, un Focus lavorativo che attivi automaticamente la Modalità Silenziosa.

Pianificazione delle modalità Focus

Tutte le modalità Focus possono essere programmate per attivarsi automaticamente. Una volta che le hai configurate, non dovrai più accenderle o spegnerle manualmente. Puoi attivare modalità Focus in base all’orario del giorno, alla tua posizione, o all’apertura di un'app.

Se desideri che il tuo Focus lavorativo sia attivo dalle 9:00 alle 17:00, puoi programmarlo, ma hai anche l’opzione di attivarlo quando arrivi in un luogo specifico o quando apri un'app come Slack.

Quando attivi manualmente una modalità Focus dal Centro di Controllo, hai la possibilità di scegliere che venga attivata per un'ora, finché non sarà sera, oppure fino a quando lasci un certo luogo.

Modalità Focus speciali di Apple

Apple ha predisposto alcune modalità Focus preconfigurate che non possono essere replicate con modalità personalizzate, poiché queste hanno attivazioni uniche incluse.

Sonno

La modalità Sonno è particolarmente interessante, poiché è legata al tracciamento del sonno dell'Apple Watch. La programmazione impostata determina quando l'orologio inizia a monitorare il sonno, quando suona la sveglia al mattino, e quando ricevi una notifica di "Preparati per il sonno".

Questa modalità si attiva abilitando le funzioni di tracciamento del sonno e impostando una programmazione, ma come le altre modalità può essere modificata per specificare contatti e app autorizzati.

Guida

La modalità Guida silenzia tutte le comunicazioni per impostazione predefinita e si attiva automaticamente quando viene rilevata la guida, quando il tuo iPhone si connette al Bluetooth dell'auto, o quando si attiva CarPlay. Può anche essere attivata manualmente, e puoi configurarla per consentire solo notifiche da contatti specifici e non da app.

Fitness

La modalità Fitness può essere attivata automaticamente all'inizio di un allenamento sull'Apple Watch.

Mindfulness

La modalità Mindfulness si attiva quando inizi una sessione di Mindfulness sull'Apple Watch.

Gaming

La modalità Gaming si attiva quando connetti un controller di gioco Bluetooth al tuo dispositivo.

Lettura e Lavoro

Le modalità Lettura e Lavoro hanno una funzione chiamata "Attivazione intelligente", che permette di attivarsi in determinati orari della giornata in base alla tua posizione e all’uso delle app. Entrambe queste modalità non hanno app o contatti preimpostati, quindi è necessario configurarle ulteriormente per evitare di interrompere tutto come una modalità Do Not Disturb.

Se sei al lavoro, puoi far attivare automaticamente la modalità Lavoro quando arrivi e spegnerla quando te ne vai, oppure avviarla all'apertura di un’app specifica, come Libri.

Disattivare la condivisione tra dispositivi

Per predefinizione, le modalità Focus sono condivise su tutti i dispositivi associati al tuo account Apple. Se attivi la modalità Do Not Disturb su un iPhone, per esempio, essa si attiverà anche su Mac e Apple Watch.

Se intendi silenziare la modalità Focus su un singolo dispositivo, come l'iPhone, ma non sul Mac, dovrai disattivare l'opzione "Condividi tra Dispositivi" al momento della configurazione della modalità.

Disattivare il mirror tra iPhone e Apple Watch

Se non desideri che l’Apple Watch rispecchi la modalità Focus dell’iPhone, puoi modificare le impostazioni andando su Generale > Focus > e disattivando "Riflette il mio iPhone".

Le informazioni fornite sull'uso della modalità Focus nel contesto di Apple chiariscono l’importanza di una giusta configurazione per compattare le esperienze digitali, riducendo le problematiche di interruzione. Con corretti accorgimenti, questa funzione può rivelarsi un valido alleato per la produttività e la concentrazione nella vita quotidiana.