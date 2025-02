Guida all’acquisto dei dispositivi Apple: i consigli per scegliere il prodotto giusto

Sempre più persone si trovano a chiedere consigli su quale dispositivo Apple acquistare, ma spesso non sanno quale strada seguire. In questo articolo, vedremo quali sono le opzioni migliori in base alle diverse esigenze e come le recenti innovazioni tecnologiche, come i nuovi processori, abbiano cambiato le raccomandazioni riguardanti Mac e iPhone.

La scelta del Mac: l'impatto dell'M1 MacBook Air

Negli ultimi anni, la scelta del computer portatile è diventata più complessa, soprattutto dopo l’introduzione dell’M1 MacBook Air. Prima di questo modello, il consiglio per chi cercava un Mac per compiti quotidiani come email, navigazione web e scrittura era spesso di optare per un iPad con una tastiera. Infatti, per la maggior parte delle persone con esigenze ridotte, un iPad era più facile da utilizzare, più leggero e offriva una durata della batteria notevolmente superiore, con il vantaggio di accendersi praticamente all’istante e la possibilità di connettività cellulare.

Con il lancio dell’M1 MacBook Air, le cose sono cambiate radicalmente. La portabilità e la durata della batteria fornite dalla nuova tecnologia Apple Silicon hanno colmato il divario rispetto agli iPad. Anche i compromessi tipici di iPadOS non sono più così convenienti per il pubblico generale. Oggi, il consiglio predefinito per l'80-90% degli utenti è di acquistare il modello base del MacBook Air, considerando un potenziamento della RAM se il budget lo consente. Attualmente, con 999 dollari è possibile portarsi a casa un modello da 13 pollici con 16GB di RAM, che supporta l'intelligenza artificiale di Apple.

La scelta dell'iPhone: come orientarsi tra i vari modelli

Per quanto riguarda gli iPhone, le raccomandazioni variano a seconda dell'uso principale del dispositivo. Se uno degli utilizzi primari è la fotografia, la scelta si indirizza decisamente verso gli ultimi modelli Pro o Pro Max. Tuttavia, per chi non ha bisogno di quel livello di qualità fotografica, la situazione diventa più complessa. È fondamentale considerare le caratteristiche necessarie, poiché il miglior rapporto qualità-prezzo potrebbe essere rappresentato dal modello base attuale, dal Plus, dal Pro o persino da modelli dell'anno precedente.

Con l'arrivo dell'iPhone 16e e la semplificazione della gamma di prodotti, la scelta è diventata più chiara. Attualmente, le opzioni disponibili includono:

iPhone 15

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Pro o Pro Max

In particolare, per i fotografi con tasche profonde, i modelli Pro rimangono raccomandati, sebbene la differenza sia meno marcata rispetto al passato. Vale la pena notare che l’iPhone 15 è sconsigliato a causa della mancanza di supporto per l'intelligenza artificiale di Apple, non un grosso problema per un uso a breve termine, ma che può diventare un punto critico per chi intende tenere il telefono per 2-3 anni o più.

Tra l'iPhone 16e e l'iPhone 16, per chi non ha bisogno delle funzionalità avanzate della fotocamera, la preferenza ricade sull'opzione più economica. Questo non vuol dire che la scelta del modello più costoso sia sbagliata, perché ci sono caratteristiche come il Dynamic Island e l'operatività in pieno sole che possono attrarre utenti specifici.

In generale, per chi non è un fotografo, l'iPhone 16e rappresenta la raccomandazione principale, parallelamente al discorso tra MacBook Air e MacBook Pro: in mancanza di necessità specifiche legate al Pro, il MacBook Air rimane la scelta più sensata.