Google Wallet vs Google Pay: qual è la differenza?

Google è nota per una serie sconfinata di soluzioni e piattaforme collegate al suo stesso nome. In molti casi però, proprio i nomi simili possono creare confusione e disagi.

Per esempio, Google Wallet e Google Pay vengono spesso confusi dagli utenti: qual è la reale differenza tra questi due servizi? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza in tal senso, analizzando l’evoluzione dei due servizi nel corso del tempo e cosa offrono di diverso tra loro.

Google Wallet e Google Pay: una storia complicata

Potresti essere sorpreso di apprendere che, la prima versione di Google Wallet è stata introdotta nel lontano 2011. Il servizio era principalmente per l’invio di denaro tra persone e, il servizio, includeva anche una carta di credito fisica.

La carta Google Wallet consentiva alle persone di pagare beni e servizi sia nei negozi fisici che online con i fondi nel proprio account. Questo prima che i pagamenti mobile tap-to-pay diventassero una concreta realtà.

Alla fine, il tap-to-pay ha guadagnato abbastanza popolarità da consentire a Google di lanciare Android Pay nel 2015. Ha mantenuto Google Wallet e Android Pay separatamente fino al 2018, quando i due sono stati combinati in un unico servizio chiamato Google Pay. La carta fisica collegata al servizio invece, è stata mandata in pensione nel corso del 2016.

Poi, nel 2020, Google Pay ha subito una massiccia revisione con svariate nuove funzionalità. Tutti i servizi di pagamento mobile di Google sono stati aggregati… almeno per un po’. Nell’estate 2022, il servizio è stato diviso in due, con il ritorno del vecchio marchio Google Wallet.

Siamo dunque arrivati a settembre 2022 e, ad oggi, Google Pay e Google Wallet esistono come due prodotti separati, ma non sempre (come vedremo in seguito).

Che cos’è Google Wallet?

Google Wallet può essere facilmente riassunto traducendo il suo nome: si tratta infatti di un portafoglio digitale. Puoi aggiungere carte di credito, carte di debito, carte fedeltà, abbonamenti per i trasporti, biglietti per eventi e altre soluzioni simili al suo interno.

Fondamentalmente, Google Wallet è per pagare prodotti online e nei negozi fisici con tap-to-pay. Si tratta di un sistema dotato di un’interfaccia molto semplice che mostra le tue carte, biglietti e abbonamenti. Google Wallet è disponibile solo per Android poiché iPhone non consente app non Apple per il tap-to-pay.

Google Wallet può essere generalmente utilizzato con qualsiasi lettore di carte che abbia un Apple Wallet, Google Pay o l’icona contactless tap-to-pay. Per gli acquisti online, cerca la presenza dei loghi Google Pay o Google Wallet al momento del pagamento.

Che cos’è Google Pay?

Google Pay ha ricevuto un profondo restyling nel 2020. La funzionalità tap-to-pay è ancora presente, ma è accompagnata anche da altre funzioni.

L’app in questione infatti, offre pagamenti peer-to-peer, offerte di acquisto, cashback e un’esperienza bancaria completa con report e approfondimenti sulle finanze personali. Puoi pensare a Pay come a una combinazione di servizi simili a Venmo, PayPal, RetailMeNot e Mint.

A differenza di Google Wallet, Google Pay è disponibile sia su Android che su iPhone. La funzionalità tap-to-pay non funziona su iPhone, ma le altre funzionalità di cui abbiamo parlato sì.

Stiamo parlando di un’app ricca di funzioni che cerca di fare molte cose. In effetti, potrebbe essere un po’ confusionaria per alcune persone che hanno meno dimestichezza con software di questo tipo.

Quale app dovresti usare?

A seconda di dove vivi, potresti non aver nemmeno bisogno di decidere quale app utilizzare. Google Pay e Google Wallet esistono fianco a fianco solo negli Stati Uniti e a Singapore. In tutti gli altri paesi, Google Wallet ha sostituito completamente Google Pay e l’India non supporta più questo genere di soluzione (proprio a partire da settembre 2022).

In Italia, da qualche mese, è disponibile solo Google Wallet ma, è bene tenere conto, che il logo mostrato dai lettori POS e dai siti Web per i pagamenti potrebbe essere a lungo ancora quello di Google Pay.

Riassumendo: Google Pay può fare tutto ciò che può fare Google Wallet, ma Google Wallet non può fare tutto ciò che può fare Google Pay. Se ti trovi in ​​un paese che ha entrambi, puoi scegliere tra l’esperienza completa (Pay) o solo i pagamenti mobile(Wallet). Non c’è motivo di avere entrambi.

Utilizza Google Pay se desideri pagamenti, offerte e premi peer-to-peer o strumenti finanziari personali. Se ti interessano solo i pagamenti mobile, Google Wallet è un’esperienza molto più snella per questo. La scelta è ancora più semplice per gli utenti iPhone: Google Pay è l’unica opzione o, in alternativa, è bene optare direttamente per Apple Pay.

Fonte howtogeek.com