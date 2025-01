Google sta sviluppando un nuovo gesto di emergenza per prevenire chiamate accidentali sul Pixel Watch

Con l'aggiornamento in arrivo per il Pixel Watch, Google si prepara a introdurre un gesto pensato per evitare chiamate accidentali ai servizi di emergenza, in particolare al numero 911, attivato appunto dalla funzionalità Emergency SOS. Questo intervento si rivela necessario per risolvere un problema già segnalato dagli utenti, che frequentemente si sono ritrovati a contattare accidentalmente i soccorsi.

Il problema delle chiamate accidentali

L'attuale funzione Emergency SOS dei smartwatch Google consente di contattare rapidamente i servizi di emergenza premendo cinque volte sulla corona del dispositivo. Sebbene questo metodo sia progettato per facilitare le situazioni di emergenza, il fatto che funzioni con una semplice combinazione di tasti ha portato a un'attenzione inattesa. Infatti, le chiamate accidentali sono diventate una realtà, con risultati potenzialmente problematici, non solo per chi chiama erroneamente, ma anche per le risorse di pronto intervento.

In risposta a questa situazione, la società ha avviato lo sviluppo di un nuovo gesto, il "Touch & hold". Questo sistema impone agli utenti di tener premuto lo schermo per tre secondi dopo aver premuto cinque volte la corona per avviare la chiamata d'emergenza, un chiaro tentativo di limitare attivazioni non volute e di rendere l'interazione più sicura.

Dettagli sul nuovo gesto di emergenza

Dalle analisi delle ultime applicazioni per Pixel Watch, particolarmente la versione 3.3.0.714022638, emergono nuove indicazioni riguardanti questo gesto. Il codice analizzato evidenzia espressamente l'opzione "Touch & hold to call", mentre viene anche descritta la procedura necessaria per attivarla. Dopo aver premuto la corona per cinque volte, gli utenti dovranno toccare e mantenere premuto lo schermo per tre secondi prima che la chiamata venga effettuata.

Questa modifica si prefigge non solo di rendere la funzionalità più robusta, ma anche di risolvere il fastidioso problema delle attivazioni accidentali. Gli aggiornamenti suggeriscono inoltre che, dopo la modifica, ci sarà un ritardo di cinque secondi prima che una chiamata di emergenza vada effettivamente a buon fine, garantendo agli utenti la possibilità di annullare l'azione nel caso si trattasse di un errore.

Le opzioni disponibili e il futuro dell'Emergency SOS

Quando il nuovo gesto di emergenza verrà rilasciato, gli utenti del Pixel Watch avranno la possibilità di scegliere se continuare a utilizzare il metodo tradizionale o adottare il nuovo approccio, il che garantirà una certa flessibilità nell'attivazione della funzione. Questo significa che l'aggiornamento non eliminerà il modo precedente di chiamare i soccorsi, ma offrirà un’alternativa più sicura per chi desidera evitarsi problematiche.

Attualmente, il nuovo gesto di Emergency SOS è ancora in fase di sviluppo e non è presente nell'ultima versione dell'app per il Pixel Watch. Gli sviluppatori di Google sembrano programmare un’implementazione nel prossimo aggiornamento, di cui gli utenti verranno informati nelle prossime settimane, rendendo così la funzione più affidabile e utile in situazioni di emergenza.

In attesa del lancio ufficiale, continueremo a seguire gli sviluppi e le novità che Google presenterà per i suoi dispositivi indossabili, intrattenendo una comunicazione diretta con chi vorrà segnalare ulteriori suggerimenti o esperienze.