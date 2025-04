Google ritenuta colpevole di monopolio: le conseguenze nel mercato della pubblicità online

Nel mondo della pubblicità online, Google si trova al centro di una controversia legale significativa. Una recente sentenza della giudice Brinkema ha stabilito che il colosso tecnologico è responsabile di avere “acquisito e mantenuto volontariamente un potere monopolistico” nel mercato dei server pubblicitari per editori e nel mercato degli scambi pubblicitari, che mette in contatto acquirenti e venditori di annunci. Spicca la critica della giudice, secondo cui Google ha ulteriormente consolidato il suo potere monopolistico imponendo pratiche anticoncorrenziali ai suoi clienti, eliminando caratteristiche di prodotto considerate desiderabili.

Le decisioni della giudice e il ruolo del DOJ

Nella sua sentenza dettagliata di 115 pagine, la giudice Brinkema ha accolto in parte le argomentazioni presentate dal Dipartimento di Giustizia , evidenziando che Google, legando le sue attività di server pubblicitari e di scambio pubblicitario, ha potuto “stabilire e proteggere il suo potere monopolistico in questi due mercati.” I server pubblicitari per editori sono piattaforme cruciali per la gestione e il controllo dell’inventario pubblicitario, mentre il business degli scambi pubblicitari funge da mercato digitale per la connessione tra venditori di annunci, come gli editori, e potenziali acquirenti, come gli inserzionisti. In questi termini, gli scambi pubblicitari possono essere paragonati a una borsa valori, dove anziché scambiare titoli si comprano e vendono contenuti pubblicitari.

La reazione di Google e le implicazioni finanziarie

Nonostante il verdetto nel complesso sfavorevole, Google ha trovato un margine di vittoria morale. La giudice ha stabilito che il DOJ non ha presentato prove sufficienti per dimostrare che la società avesse un monopolio nel segmento delle reti pubblicitarie per inserzionisti. In risposta, Google ha rivendicato questa sentenza come una parziale vittoria e ha annunciato l’intenzione di contestare le altre decisioni della giudice. La notizia ha avuto ripercussioni anche sul mercato azionario: i titoli di Alphabet, la società madre di Google, hanno registrato una leggera flessione, scendendo dell’1,3%, ovvero $2,01, fino a stabilizzarsi a $153,49. In contesto, il massimo annuale è fissato a $208,70 e il minimo a $142,66.

Il futuro legale di Google e la questione della competizione

Le sfide legali per Google non si esauriscono qui. La prossima settimana, in un tribunale di Washington, si svolgerà un processo in cui il DOJ cercherà di costringere Google alla vendita del suo browser Chrome e a intraprendere ulteriori misure per ridurre la sua dominanza nel mercato dei motori di ricerca. La questione riguarda non solo il potere di mercato di Google ma anche l’equità competitiva nel settore della pubblicità online e della tecnologia.

La reazione dei gruppi di difesa dei consumatori

In risposta al verdetto, diverse associazioni di tutela dei consumatori hanno dichiarato il loro trionfo sui social media. Sacha Howarth, direttore esecutivo del Tech Oversight Project, ha commentato che “questa sentenza è una vittoria inequivocabile per il popolo americano che aiuterà a ridurre i prezzi, aumentare la concorrenza e portare a un internet migliore per tutti.” Questo sentiment riflette un crescente desiderio di accountability e maggiore trasparenza nel mondo della tecnologia e della pubblicità online, ponendo interrogativi sull’equità delle pratiche commerciali delle grandi aziende.