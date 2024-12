Google rilascia il nuovo aggiornamento di dicembre per Pixel: ecco tutte le novità

Negli ultimi giorni, Google ha effettuato il lancio di un importante aggiornamento per la sua serie Pixel, noto come aggiornamento di dicembre. Questa release, che fa parte della famiglia dei “Pixel Drop”, introduce diverse novità, tra cui nuove funzionalità legate a Gemini e magnifiche opzioni per migliorare l'esperienza utente. Tra le novità spicca una funzione particolarmente utile che permette di limitare la carica della batteria all'80%, con l'obiettivo di prolungarne la longevità. Ma non è tutto, i possessori di dispositivi a partire dal Pixel 6a possono ora usufruire di una interessante opzione di bypass della carica.

La funzionalità di limitazione della carica

Una delle funzioni più attese dai possessori dei dispositivi Pixel è senza dubbio la possibilità di impostare un limite di carica. Abilitando questa opzione, la batteria si caricherà solo fino all'80%. Questa iniziativa non solo estende la vita della batteria, ma contribuisce anche a ridurre il rischio di danneggiamento causato da cicli di carica continui. Grazie a questa novità, ora gli utenti possono dire addio all’ansia da carica e all’eccessivo consumo energetico.

Per accedere a questa opzione, gli utenti devono seguire il percorso Impostazioni > Batteria, dove troveranno l’opzione “Ottimizzazione carica”. Attivando la funzione “Limita all’80%”, si attiverà automaticamente il limite di carica e la funzione di bypass. In ogni momento, se si utilizza un'app che monitora la salute della batteria, sarà possibile verificare se il limite è stato correttamente impostato. Infatti, una volta raggiunto l’80%, il dispositivo indicherà che non è in carica, segnalando contemporaneamente che l’alimentazione proviene dalla rete elettrica piuttosto che dalla batteria.

L'innovativa funzione di charging bypass

Tra le novità più trasformative introdotte con l’aggiornamento c’è la funzione di “charging bypass”. Questa innovativa opzione consente agli utenti di collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna, come un adattatore da muro o una power bank, bypassando completamente l’uso della batteria interna. Per sfruttare questa funzionalità, ancora una volta, è necessario impostare la limitazione della carica all’80%. In questo scenario, il dispositivo non si caricherà fino alla sua capacità massima di 100%, ottimizzando così il ciclo di vita della batteria.

Questa funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli utenti che utilizzano frequentemente il telefono anche durante la ricarica e non vogliono essere vincolati dall'uso della batteria interna. Abbattendo il rischio di surriscaldamento e di deterioramento, il charging bypass rappresenta un passo avanti verso una maggiore praticità e sicurezza dell'uso quotidiano.

Ricarica e calibrazione della batteria

Un aspetto interessante legato a questa nuova funzione è il processo di calibrazione della batteria. Sarà utile sapere che, occasionalmente, il telefono potrebbe ricaricare la batteria fino al 100% e successivamente farla scendere nuovamente all'80%. Questo comportamento è previsto dal circuito del dispositivo e ha l’obiettivo di calibrare accuratamente il sistema, assicurando che il livello di carica della batteria sia sempre affidabile.

Tuttavia, è importante considerare che Google ha incluso questa funzione senza un annuncio formale, pertanto non ci sono dettagli definitivi sui requisiti specifici riguardo ai caricabatterie che potrebbero garantire il corretto funzionamento della modalità bypass. La guida ufficiale presente nella pagina di supporto non fornisce indicazioni chiare, lasciando gli utenti in un certo grado di incertezza.

Con queste novità, Google conferma il suo impegno nel migliorare costantemente l'esperienza degli utenti dei dispositivi Pixel. Le caratteristiche recenti non solo ottimizzano l'utilizzo quotidiano, ma si pongono anche come importanti alleate per garantire una maggiore longevità delle batterie, permettendo a tutti gli utenti di sfruttare i loro dispositivi a lungo senza preoccuparsi del deterioramento.