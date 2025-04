Google potenzia il suo chatbot con funzionalità multimodali: ecco cosa cambia

Google sta facendo un’importante evoluzione nel suo chatbot AI Mode, integrando capacità multimodali che gli permettono di analizzare immagini e fornire risposte dettagliate. Questa aggiornamento amplia l’accesso all’intelligenza artificiale a una fascia più ampia di utenti, portando il servizio a “milioni di persone” in più.

Le nuove funzionalità di AI Mode

L’ultima innovazione di Google utilizza una versione personalizzata della tecnologia Gemini AI insieme a Lens, lo strumento di riconoscimento immagini dell’azienda. Questa fusione consente agli utenti di AI Mode Search di caricare o scattare una foto e ricevere risposte ricche e articolate, complete di collegamenti utili che approfondiscono i contenuti dell’immagine. Da oggi, l’aggiornamento multimodale è disponibile su app Google sia per dispositivi Android che iOS.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Robby Stein, Vice President of Product per Google Search, ha affermato: “AI Mode si basa sui nostri anni di lavoro sulla ricerca visiva, portandola un passo oltre.” Grazie alle capacità multimodali di Gemini, AI Mode è ora in grado di comprendere l’intera scena presente in un’immagine, analizzando come gli oggetti interagiscono tra loro e considerandone materiali, colori, forme e disposizioni.

Tecnica di elaborazione avanzata

Questo aggiornamento sfrutta una “tecnica di fan-out” che consente di effettuare molteplici interrogazioni relative all’immagine e agli oggetti presenti al suo interno. In questo modo, le risposte fornite sono incredibilmente dettagliate e contestualmente rilevanti. Ad esempio, è possibile identificare libri visibili nell’immagine e ricevere suggerimenti su titoli simili che hanno ricevuto recensioni positive, oltre a rispondere a ulteriori domande per affinare le raccomandazioni.

Ora, grazie alla capacità di “vedere” ciò che l’utente osserva, AI Mode offre un supporto più efficace per le richieste avanzate. Le immagini possono essere interpretate in modo da arricchire il dialogo con l’utente, rendendo l’interazione molto più interattiva e coinvolgente.

AI Mode: un concorrente per chatbot noti

AI Mode per la ricerca di Google si propone come una risposta diretta a piattaforme come Perplexity e ChatGPT Search. Questo tipo di esperienza chatbot risponde alle domande degli utenti con riassunti generati dall’intelligenza artificiale, attingendo a informazioni presenti nell’intero indice di ricerca di Google.

AI Mode era stato lanciato esclusivamente per gli abbonati Google One AI Premium il mese scorso, ma ora Google ha annunciato che il servizio è accessibile anche a “milioni” di nuovi utenti di Labs negli Stati Uniti, non limitandosi quindi agli abbonati paganti di AI Premium.

Con queste nuove funzioni, Google sta ampliando la sua offerta in un campo competitivo in rapida crescita, cercando di attrarre una base di utenti sempre più ampia e diversificata.