Google porta la ricerca visiva su iPhone: ecco come funziona la nuova funzione di ricerca dello schermo

I possessori di iPhone possono ora avvantaggiarsi di una funzionalità innovativa di Google che consente di cercare direttamente ciò che appare sullo schermo. Grazie all'ultima integrazione della tecnologia Google Lens, gli utenti possono esplorare e identificare informazioni senza la necessità di catturare screenshot o aprire nuove schede. Questa funzione rappresenta un notevole passo avanti rispetto a quello che era già disponibile per gli utenti Android, rendendo la ricerca visuale molto più accessibile anche per la community Apple.

Cos’è la ricerca dello schermo di Google?

La ricerca dello schermo è una nuova funzionalità di Google Lens che consente di esplorare informazioni visuali direttamente dal display dell’iPhone. Grazie a questa opzione, è possibile cercare tutto ciò che si vede, compresi prodotti, definizioni di parole, luoghi e anche piante o animali. Il tutto avviene semplicemente con un gesto, offrendo un modo fluido e immediato per interagire con il contenuto visivo.

Non è necessario segnarsi mentalmente ciò che si desidera cercare, poiché con pochi passaggi è possibile ottenere risultati pertinenti. Per accedere a questa funzione, basterà aprire l’app Google o il browser Chrome, cliccando sul menu a tre punti e selezionando “Cerca schermo con Google Lens.” Questo approccio elimina qualsiasi fastidio legato a screenshot o passaggi complicati.

Come utilizzare la funzione di ricerca dello schermo su iPhone?

Utilizzare la funzione è estremamente semplice. Dopo aver aperto l'app di Google o il browser Chrome, gli utenti devono selezionare l'opzione di ricerca dello schermo. A questo punto, apparirà un suggerimento che invita a toccare o evidenziare l'oggetto di interesse. Premendo “Continua,” si eseguirà un'analisi della selezione, che può essere effettuata, ad esempio, disegnando un cerchio attorno all’immagine che si desidera esplorare.

Una volta completata questa operazione, Google analizzerà il contenuto selezionato e fornirà risultati pertinenti: che si tratti di possibilità di acquisto, definizioni di parole o informazioni specifiche riguardo a ciò che è stato scelto. Questa funzione di Google rappresenta una novità per gli utenti di iPhone, i quali possono così risparmiare tempo e migliorare la loro esperienza di navigazione.

Opportunità offerte da questa funzionalità

La facilità con cui si può accedere a informazioni visive offre molteplici vantaggi. Ad esempio, gli utenti possono cercare rapidamente articoli che hanno visto nei negozi online, identificare piante da giardino semplicemente inquadrando una foto o decifrare termini sconosciuti. Questi scenari quotidiani dimostrano quanto questa tecnologia possa effettivamente semplificare la vita degli utenti, rendendo l'interazione con il mondo digitale molto più intuitiva e immediata.

In aggiunta, Google ha annunciato l'introduzione di un nuovo iconcina di Google Lens che sarà visibile nella barra degli indirizzi. Questo ulteriore aggiornamento renderà ancora più semplice l'accesso a queste funzioni, garantendo che gli utenti possano sfruttare al massimo le potenzialità della ricerca visiva.

Con questa novità, chi possiede un iPhone non avrà più bisogno di metaforicamente "aprire una scatola nera" per ottenere risposte a domande visive. Google offre una risposta pratica e veloce nei momenti in cui la curiosità emerge di fronte a un'immagine, un oggetto o un’immagine di riferimento. In un mondo dove il contenuto visivo distrugge le barriere, questo strumento fa un passo significativo nella democratizzazione della tecnologia di ricerca.