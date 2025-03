Google Play Games su PC: tutto pronto per una nuova era ludica

Con l'avvicinarsi della Game Developers Conference della prossima settimana, Google ha rivelato una novità significativa per tutti gli appassionati di videogiochi. A partire da ora, tutti i giochi Android su mobile saranno disponibili di default su Google Play Games per PC, a meno che il singolo sviluppatore decida di non partecipare. Questa modifica potrebbe rivoluzionare l'offerta di giochi sulla piattaforma, considerando che in precedenza gli sviluppatori erano tenuti a registrare i loro titoli per farli apparire.

Un'innovazione per il gaming su PC

Google Play Games per PC ha fatto il suo debutto in versione beta nel 2022. Questa iniziativa è stata concepita per consentire agli utenti di sperimentare i giochi Android direttamente sui computer, superando i limiti dei dispositivi mobili. Da allora, Google ha lavorato incessantemente per migliorare il programma e ampliare il numero di titoli disponibili. Ora, la possibilità di rendere i giochi disponibili di default rappresenta un passo avanti decisivo per il servizio.

Il lancio di questa funzionalità potrebbe portare a un aumento esponenziale della libreria di giochi. Infatti, gli sviluppatori, invece di dover attivare la loro partecipazione, vedranno i loro titoli automaticamente presenti su Google Play Games per PC, il che facilita l'accesso agli utenti e incoraggia la diffusione dei giochi Android in un ambiente differente.

Nuovi badge di qualità per un'esperienza di gioco ottimizzata

Tra le ulteriori novità annunciate giovedì, Google ha introdotto un badge di "giocabilità" che contrassegnerà i titoli disponibili su PC, evidenziando le prestazioni e la qualità di ciascun gioco. Secondo Aurash Mahbod, Vice President e General Manager di Google Play Games, un badge “ottimizzato” indica che il gioco soddisfa tutte le norme qualitative per un’esperienza di gioco eccezionale, mentre un badge “giocabile” indica che il titolo ha i requisiti minimi per funzionare bene su un PC.

Esiste anche un badge “non testato”, che limiterà la visibilità del gioco a chi lo cerca specificamente, come spiegato da Nia Carter di Google. Questa nuova classificazione mira a rassicurare gli utenti sulla qualità dei titoli e a migliorare l'esperienza di gioco.

Investimenti per il futuro del gaming su PC

Non si tratta solo di un ampliamento dell’offerta di giochi per Google Play Games su PC, ma Google sta anche investendo nella disponibilità di giochi per PC nativi. Al momento, più di 50 titoli nativi sono già operativi sulla piattaforma. Inoltre, a partire da quest’anno, l’azienda prevede di aprire il proprio programma per sviluppatori di giochi per PC a tutte le aziende che desiderano portare i loro titoli su Google Play Games.

Questa apertura potrebbe rappresentare una grande opportunità per gli sviluppatori e potrebbe rendere Google Play Games un hub sempre più centrale per il gaming su PC, incrementando la varietà di giochi disponibili.

Miglioramenti nell'accessibilità dei giochi su dispositivi AMD

Google ha anche reso noto che il catalogo di Google Play Games su PC sarà più ampio per gli utenti di dispositivi AMD. Inizialmente limitato, il catalogo ora conterrà tutti i giochi disponibili. Inoltre, sono in fase di partnership con alcuni produttori di PC per integrare Google Play Games direttamente nelle schermate di avvio dei nuovi dispositivi.

Non solo miglioramenti per l’offerta di giochi, ma anche esperienze pratiche: Google sta implementando il supporto multi-account e multi-istanza, una funzionalità che consente di gestire più giochi o account contemporaneamente, rendendo l'esperienza di gioco ancora più versatile. Queste iniziative puntano a rendere Google Play Games un elemento chiave nel panorama videoludico del 2025.

Finalmente, Google annuncia che Google Play Games per PC sarà accessibile a tutti entro quest’anno, avviando una nuova era nel mondo del gaming per gli utenti di Android e PC.