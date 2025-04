Google Play Games: la possibile integrazione nell’ecosistema del Play Store segna un cambiamento epocale

Recentemente, Google ha avviato un cambiamento significativo con il suo servizio Play Games, che permette agli utenti di monitorare i traguardi nei giochi Android. Secondo quanto riferito da Android Police, l’azienda potrebbe avere in programma di incorporare funzioni chiave di Play Games direttamente nel Play Store. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un passo verso la possibile dismissione dell’app Play Games, un trend sempre più frequente per molte delle app che Google ha lanciato nel corso degli anni.

Il futuro incerto di Google Play Games

L’app Google Play Games, lanciata nel 2013, è stata pensata per competere con il servizio Game Center di Apple durante un periodo in cui il gaming su smartphone stava esplodendo. Questo servizio ha cercato di attrarre l’attenzione degli utenti, sfidando console portatili come mai prima d’ora. Tuttavia, dal momento del lancio, l’app ha visto pochi aggiornamenti significativi, sia in termini di interfaccia utente che di nuove funzionalità, come ha sottolineato AssembleDebug, un esperto nel campo del teardown degli APK, condividendo le sue osservazioni su X.

La crescente incertezza sul futuro dell’app è ulteriormente alimentata dalla mancanza di novità e aggiornamenti significativi negli ultimi mesi. Google pare stia concentrando i suoi sforzi per integrare alcune delle funzioni caratterizzanti di Play Games nel Play Store, come l’introduzione dei profili gamer e la possibilità per gli utenti di “seguire” altri giocatori, rendendo l’ecosistema più coeso e funzionando come una piattaforma unificata.

Integrazioni e funzionalità in arrivo

Le recenti osservazioni di AssembleDebug indicano che il Play Store ha già iniziato a tracciare i traguardi dei giocatori, suggerendo che Google sta cercando di rendere il gaming su Android ancora più interattivo e centralizzato. Questa evoluzione potrebbe alleggerire la necessità di avere un’app separata come Google Play Games, visto che molte delle funzionalità potrebbero essere gestite direttamente dal Play Store.

L’evoluzione dei servizi di Google non è nuova. L’azienda ha già dimostrato in passato di essere disposta a trasferire funzioni e responsabilità da un’applicazione all’altra, come dimostrato quando Google Pay è stato gradualmente sostituito da Google Wallet. Questo cambio di rotta è spesso dettato dalla necessità di semplificare l’offerta e migliorare l’esperienza utente.

Un confronto con Google Play Games per PC

È fondamentale sottolineare che l’app Google Play Games si distingue dalla versione per PC del servizio, che offre agli utenti la possibilità di giocare a determinati titoli Android su computer Windows. Questa versione del servizio è stata in beta per oltre tre anni e, recentemente, Google ha annunciato che più giochi saranno disponibili per l’app PC. A differenza dell’app Android, che sembra destinata a diventare superflua, la versione per PC potrebbe continuare a esistere e a ricevere sostegno.

Con questa integrazione nel Play Store, Google punta a consolidare la propria posizione nel mercato dei giochi, rispondendo a una domanda crescente da parte degli utenti per servizi di gaming più dinamici e interconnessi. L’attenzione verso il gaming su smartphone e PC suggerisce che Google non ha intenzione di abbandonare il settore, ma piuttosto di riqualificare e riorganizzare le sue offerte per restare competitiva nel mondo dei videogiochi.