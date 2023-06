Google Pixel Fold vs Samsung Galaxy Z Fold 4: quale scegliere?

Google ha ufficialmente debuttato nel mercato degli smartphone pieghevoli con il suo ultimo dispositivo, il Google Pixel Fold. Questo movimento mette alla prova il predominio attuale di Samsung Galaxy Z Fold 4 nel settore degli smartphone pieghevoli di fascia alta. In questo articolo, effettueremo un confronto dettagliato tra i due dispositivi per valutare come il Pixel Fold di Google si ponga come concorrente diretto del pieghevole di Samsung. Esamineremo il prezzo, la disponibilità, il design, il display, la fotocamera e altre specifiche hardware fondamentali, al fine di fornirti un quadro completo che possa aiutarti nella scelta del tuo prossimo smartphone pieghevole.

Google Pixel Fold e Galaxy Z Fold 4: design e display

Le dimensioni del Google Pixel Fold sono di 158,7 x 139,7 x 5,8 mm quando è aperto e 139,7 x 79,5 x 12,1 mm quando è chiuso. Il Samsung Galaxy Z Fold 4, invece, ha misure di 155,1 x 130,1 x 6,3 mm quando è aperto e 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm quando è chiuso. Il Pixel Fold è più corto ma più largo del Fold 4, rappresentando uno dei dispositivi più larghi sul mercato quando è piegato.

L’ampiezza potrebbe risultare comoda per chi ha mani grandi, ma sarà interessante valutare quanto possa essere pratico nell’uso quotidiano. Il Galaxy Fold 4, invece, presenta un design più sottile, suggerendo la presenza di un display leggermente più piccolo, ma bisogna considerare che il Fold 4 è un dispositivo alto. La copertura del Fold 4 ha un display da 6,2 pollici con una risoluzione di 904 x 2316 e un rapporto di aspetto di 23,1:9.

Display

Il Pixel Fold ha un display da 5,8 pollici leggermente più corto ma più ampio, con una risoluzione convenzionale di 1080 x 2092 e un rapporto di aspetto di 17,4:9. Il Pixel Fold è dotato di un pannello OLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre il Samsung vanta un display Dynamic AMOLED 2X valutato per 120Hz. Riguardo al display principale, entrambi i dispositivi hanno un pannello da 7,6 pollici e supportano una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il display raggiunge una luminosità di picco di 1450 nit, mentre il Fold 4 arriva a 1200 nit. Entrambi i pannelli offrono una buona visibilità durante l’uso quotidiano. Passando al design, Google ha adottato un approccio completamente diverso rispetto a Samsung. Il Pixel Fold presenta uno schermo di copertura molto più ampio per una maggiore comodità e facilità d’uso, a costo di rendere l’intero dispositivo più largo.

Queste dimensioni permettono inoltre di orientare il display principale in modalità orizzontale, semplificando il multitasking e la fruizione dei contenuti. A differenza degli utenti Samsung, gli utenti del Pixel Fold non dovranno ruotare il telefono in orizzontale per guardare i film. Anche il meccanismo della cerniera è completamente diverso.

Google ha utilizzato una cerniera ad alto attrito per una posizione più rigida, il che comporta che alcuni componenti non siano posizionati direttamente all’interno della cerniera, ma sui lati, spiegando così le cornici più ampie del display principale. Ciò significa anche che il Pixel Fold non si apre completamente in piano, a meno che non si applichi una forza, ma questo non dovrebbe interferire con l’uso generale del telefono.

Fotocamere

Il Google Pixel Fold è dotato di una fotocamera principale da 48 MP con apertura f/1.7, un teleobiettivo da 10 MP con apertura f/3.1 che offre uno zoom ottico 5x e un obiettivo ultrawide da 10 MP con apertura f/2.2. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 vanta una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8, un teleobiettivo da 10 MP con apertura f/2.4 che offre uno zoom ottico 3x e un obiettivo ultrawide da 12 MP con apertura f/2.2.

Per quanto riguarda le fotocamere frontali, il Pixel Fold dispone di una fotocamera da 8 MP con apertura f/2.0 sul display principale e un sensore da 9,5 MP con apertura f/2.2 sul display di copertura. Il Galaxy Fold 4 presenta una fotocamera sotto il display da 4 MP sullo schermo principale e una fotocamera da 10 MP con apertura f/2.2 sullo schermo di copertura.

Entrambi i dispositivi offrono una configurazione fotografica competitiva e le due aziende sono considerate tra i migliori produttori di fotocamere per smartphone sul mercato. Il nuovo Galaxy Z Fold 4 è in grado di scattare foto di alta qualità sia di giorno che di notte, catturando immagini spettacolari che si adattano perfettamente a tutti gli schermi.

Google sta portando la sua rinomata fotografia computazionale sul Pixel Fold e ci aspettiamo molto da questo dispositivo. Non sarebbe sorprendente se riuscisse a superare il Galaxy Fold 4 e a conquistare il titolo di smartphone pieghevole con la migliore fotocamera.

Prestazioni

Il Google Pixel Fold è equipaggiato con il processore Google Tensor G2 SoC, lo stesso chip presente nei dispositivi Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e nel recentemente annunciato Pixel 7a. Il Galaxy Z Fold 4, invece, è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Entrambi i dispositivi dispongono di 12 GB di memoria e opzioni di archiviazione da 256/512 GB, sebbene Samsung offra anche una configurazione da 1 TB in alcuni mercati selezionati.

Sia il Pixel Fold che il Galaxy Z Fold 4 utilizzano lo standard di archiviazione UFS 3.1. Per quanto riguarda le prestazioni, entrambi i dispositivi offrono risultati altrettanto impressionanti durante la riproduzione di giochi ad alta intensità grafica, e i dispositivi pieghevoli sono sufficientemente potenti per l’utilizzo simultaneo di più app. Anche se il Google Tensor G2 potrebbe non raggiungere i numeri impressionanti dei chip Qualcomm nei benchmark, rimane comunque eccezionale e in grado di gestire qualsiasi compito.

Software

Per quanto riguarda il software, entrambi i dispositivi pieghevoli eseguono Android 13. È probabile che il Pixel Fold di Google riceva per primo l’aggiornamento ad Android 14, e, seguendo la consueta politica di Google, è possibile che gli utenti del Pixel Fold siano idonei alle future versioni di Pixel Drops, anteprime di Android Beta e sviluppatore. Samsung ha dimostrato un ottimo supporto software in passato, e se la storia si ripeterà, è probabile che gli utenti del Galaxy Z

Fold 4 ricevano l’aggiornamento ad Android 14 entro la fine del 2023 o l’inizio del 2024. Google dichiara di fornire cinque anni di aggiornamenti per il Pixel Fold, ma non specifica quanti di questi anni siano dedicati al sistema operativo e agli aggiornamenti di sicurezza. Basandoci sulla serie Pixel 7, ci aspettiamo tre anni di aggiornamenti per il sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

D’altro canto, Samsung offre quattro anni di aggiornamenti per il sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Parlando ancora del software, il Pixel Fold supporta il multitasking a due finestre e dispone di un dock centrale che consente agli utenti di accedere alle app recenti e al cassetto delle app, permettendo di trascinare e rilasciare le app su entrambe le metà dello schermo.

Barra delle applicazioni

Samsung ha una barra delle applicazioni simile e un dock bloccabile nella parte inferiore. L’azienda offre la possibilità di aprire fino a quattro finestre sullo schermo del Fold 4: una in alto, una in basso a sinistra, un’altra in basso a destra, e un’opzione aggiuntiva che consente di posizionare un’app al centro. L’intera configurazione può essere personalizzata a piacimento dell’utente. Samsung offre sicuramente controlli più versatili e potenti per gli utenti esperti, ma è incoraggiante vedere queste opzioni giungere anche sul Pixel Fold.

Batteria

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 è dotato di una batteria con una capacità di 4.400 mAh, mentre il Pixel Fold di Google presenta una cella più grande, con una capacità di 4.821 mAh. In teoria, il fatto che il Galaxy Z Fold 4 abbia uno schermo di copertura più grande, combinato con il display principale, potrebbe richiedere una maggiore quantità di energia rispetto al Pixel Fold, con conseguente riduzione dell’autonomia della batteria. È ancora presto per determinare con certezza se ciò si verificherà effettivamente.

Ricarica della batteria

Il Galaxy Z Fold 4 è in grado di durare comodamente per un’intera giornata con una singola carica, ma gli utenti più intensivi potrebbero dover ricaricare il dispositivo alla fine della giornata per mantenere il telefono attivo. Pixel 7 Pro ha una durata della batteria decente, sebbene non eccezionale, e questo ci fa sorgere delle preoccupazioni sulla durata della batteria del Pixel Fold con una singola carica. Android 13 offre numerose ottimizzazioni, e ci si aspetta che Android 14 contribuisca ulteriormente a migliorare l’autonomia del Pixel Fold grazie a nuovi miglioramenti e funzionalità.

Entrambi i dispositivi supportano la ricarica wireless, e il Pixel Fold offre anche la ricarica rapida via cavo fino a 30 W. Il Galaxy Z Fold 4, invece, supporta una velocità di ricarica via cavo di soli 25 W. È importante sottolineare che né il Pixel Fold né il Galaxy Z Fold 4 possono competere con altri dispositivi pieghevoli in termini di velocità di ricarica, poiché questi ultimi spesso supportano velocità di ricarica via cavo di 60 W o superiori. È positivo notare che il Pixel Fold offre una velocità di ricarica via cavo leggermente superiore rispetto al Galaxy Z Fold 4, arrivando finalmente a 30 W.

È importante tenere presente che l’autonomia della batteria può variare a seconda dell’uso individuale e delle condizioni di utilizzo. Sarà necessario testare entrambi i dispositivi in ​​situazioni reali per avere un quadro completo delle loro prestazioni in termini di durata della batteria.

Conclusioni

Google si unisce alla competizione degli smartphone pieghevoli, e il Pixel Fold non sembra essere un prodotto sviluppato in fretta o senza una vera visione. A prima vista, sembra un dispositivo di fascia alta ben progettato, che non fa sembrare la sua prima generazione così evidente. Per poter determinare se vale davvero l’investimento, sarà necessario provarlo.

È chiaro che gli utenti più esperti che cercano buone prestazioni fotografiche, opzioni avanzate di multitasking e un dispositivo più orientato al futuro dovrebbero considerare seriamente il Samsung Galaxy Z Fold 4. Benché Samsung non sia perfetto, il Fold 4 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e, con l’imminente arrivo del Fold 5, è probabile che si verifichino ulteriori riduzioni di prezzo nei prossimi mesi.

In conclusione, sia il Pixel Fold che il Galaxy Z Fold 4 offrono caratteristiche interessanti e vale la pena attendere ulteriori prove per prendere una decisione informata sull’acquisto. Nel frattempo, gli utenti esperti dovrebbero considerare il Galaxy Z Fold 4 come una scelta molto interessante.