Google Photos introduce nuova funzione di tracciamento per i video: ecco cosa c’è da sapere

Google Photos continua a evolversi, arricchendo la sua offerta di strumenti per l’editing video. Tra le novità più attese, spicca il preset Track, una funzione che permette di mantenere il soggetto di un video al centro dell’inquadratura grazie a un effetto di motion tracking. Ma c’è un’importante novità in arrivo che cambierà il modo in cui gli utenti possono interagire con questa funzione.

Il preset Track e il suo funzionamento attuale

Attualmente, il preset Track di Google Photos rappresenta un progresso significativo nel campo dell’editing video automatizzato. La funzione è stata introdotta nel 2022 e permette di mantenere il soggetto principale in posizione centrale mentre il video si svolge, applicando un effetto di tracciamento del movimento. Questo significa che, anche se il soggetto si sposta, l’inquadratura si aggiusta automaticamente per seguirlo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Tuttavia, è importante notare che, al momento, la funzione non permette agli utenti di selezionare manualmente quale soggetto deve essere tracciato. Questo può risultare problematico in situazioni in cui ci sono più soggetti nello stesso video, creando una potenziale confusione e rendendo il preset meno efficace in contesti più complessi. Questa limitazione ha spinto Google a considerare un aggiornamento della funzionalità, mirando a migliorare l’esperienza dell’utente.

Futura possibilità di selezione manuale del soggetto

Recentemente, sono emerse notizie secondo cui Google sta per introdurre un aggiornamento significativo per il preset Track. Secondo le informazioni trapelate, in una delle prossime versioni di Google Photos, gli utenti potranno avere la possibilità di selezionare manualmente il soggetto da tracciare. Questa nuova funzionalità sarebbe rappresentata da un pulsante “Track different subject,” che apparirà dopo l’elaborazione del video.

Utilizzando questo pulsante, gli utenti potranno disegnare un cerchio attorno al soggetto di loro scelta. Dopodiché, Google Photos rielaborerà il video, applicando il motion tracking al nuovo soggetto selezionato. Il risultato finale dovrebbe essere una maggiore libertà creativa per gli utenti, specialmente in video con più soggetti, rendendo il preset Track molto più utile e versatile.

Le novità nei preset e l’interfaccia utente

Oltre alla nuova funzionalità di selezione del soggetto, Google sta anche lavorando a miglioramenti nell’interfaccia utente per i preset video. È stato recentemente annunciato che le icone attuali verranno sostituite da brevi clip dimostrative, il che dovrebbe facilitare per i nuovi utenti la comprensione delle varie funzioni disponibili. Questa modifica non solo migliora l’usabilità dell’app, ma incoraggia anche gli utenti a esplorare le varie opzioni di editing.

Con il rilascio dell’ultima versione, la 7.24.0.744869131, emerge quindi un quadro più chiaro riguardo agli sviluppi futuri in Google Photos. La possibilità di selezionare il soggetto da tracciare, insieme a un’interfaccia migliorata, sono segnali di un continuo impegno da parte di Google nel perfezionare l’esperienza dell’utente e rispondere alle necessità dei propri utenti.

Le modifiche annunciate sono attese con interesse e, una volta disponibili, potranno rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro video, permettendo creazioni più precise e personalizzate. Mentre attendiamo il lancio di queste novità, Google Photos si conferma un attore importante nell’evoluzione degli strumenti di editing video, combinando tecnologia avanzata e facilità d’uso.