Google Photos introduce la funzione di specchiatura delle foto: ecco come usarla

Google Photos, l’app che ha rivoluzionato la gestione delle immagini per milioni di utenti, ha finalmente implementato una funzionalità molto richiesta, quella che consente di specchiare le proprie foto. Questo strumento, nonostante sia incredibilmente semplice, ha colmato un vuoto nel panorama delle opzioni disponibili per la modifica delle immagini. Recentemente, Google ha fornito aggiornamenti significativi riguardo questo strumento, rendendolo accessibile a una fetta di utenti.

Come utilizzare la funzione di specchiatura in Google Photos

Per cominciare, per specchiare un’immagine all'interno di Google Photos, gli utenti devono innanzitutto aprire l’applicazione. Dopo aver selezionato la foto da modificare, bisogna cliccare sull'icona di modifica, spesso rappresentata da un simbolo a forma di matita. Successivamente, tra le varie opzioni di modifica, si trova quella di ritaglio: nella parte inferiore dello schermo, gli utenti troveranno l'icona di specchiatura.

Una volta cliccato sul simbolo di specchiatura, potrete immediatamente apprezzare il cambiamento nell’immagine, che verrà ribaltata orizzontalmente. Al termine, non dimenticate di salvare la modifica per rendere effettivo il cambiamento. Questa funzione si rivela particolarmente utile per migliorare gli scatti e renderli più accattivanti dal punto di vista estetico.

Aggiornamenti recenti e disponibilità

La funzione di specchiatura delle foto è stata introdotta recentemente dopo un lungo periodo di attesa, poiché l’opzione era già stata testata in passato ma poi rimossa dall’app. Infatti, l'opzione di ribaltare le immagini è stata inizialmente implementata l'anno scorso, ma Google ha deciso di ritirarla, lasciando gli utenti a chiedersi quando sarebbe stata ripristinata.

Attualmente, questa novità è disponibile esclusivamente per gli utenti di dispositivi Android. Gli utenti iPhone, invece, dovranno rimanere pazienti poiché non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo una data di rilascio per la versione iOS. Nonostante ciò, è probabile che Google espanda successivamente la disponibilità della funzione anche ad altre piattaforme, comprese le versioni web dell'app.

Rilascio graduale e accesso all'aggiornamento

È importante notare che, per gli utenti Android, non tutte le installazioni dell’app potrebbero mostrare immediatamente la nuova opzione. La disponibilità della funzione di specchiatura è resa attraverso un rilascio graduale, quindi è possibile che alcuni utenti debbano aspettare un po’ prima di poterla utilizzare.

Se avete recentemente aggiornato l'app, vi consigliamo di essere pazienti e provare di nuovo nei giorni seguenti. Google sta monitorando attentamente il feedback degli utenti per apportare eventuali miglioramenti e espandere ulteriormente la funzionalità.

In sintesi, l'introduzione della funzione di specchiatura su Google Photos apre nuove possibilità creative per gli utenti, permettendo loro di personalizzare le proprie immagini in modo interessante e innovativo. Con l’aspettativa che la funzione venga presto rilasciata anche per iOS e sul web, gli utenti possono già iniziare a esplorare e sperimentare con le immagini a loro disposizione.