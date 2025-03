Google Photos in fase di aggiornamento: nuova home page in arrivo per l’app

Un utente di Telegram ha svelato che Google Photos potrebbe essere in fase di test per una riprogettazione della home page dell’app, rendendola più moderna e accattivante. La segnalazione proviene da un post di @Arfus_UwU, il quale ha condiviso uno screenshot di un sondaggio che svela possibili aggiornamenti in arrivo per il noto servizio fotografico di Google.

Le caratteristiche del nuovo design

Il sondaggio, reperito su SurveyJunkey, invita gli utenti a valutare due design differenti per la home page: l’attuale versione e una nuova proposta che potrebbe essere implementata in un futuro aggiornamento. La versione innovativa del design di Google Photos, mostrata nel sondaggio, introduce modifiche significative.

L’attuale home page di Google Photos è rimasta sostanzialmente invariata per diversi anni; il cambiamento proposto appare decisamente più contemporaneo, con nuove componenti visive e aggiornamenti nei dettagli dell’interfaccia utente. Nonostante sia disponibile solo un’immagine per il confronto, emergono con chiarezza alcuni punti salienti:

Angoli arrotondati per le foto

Un aspetto evidente nel nuovo design è la figura arrotondata delle immagini nel griglia fotografica. Questo cambiamento conferisce un aspetto più morbido e accogliente all’interfaccia, allineandosi con le attuali tendenze di design nel settore delle app.

Barra flottante in basso

Un’altra novità interessante riguarda l’introduzione di una barra flottante nella parte inferiore dello schermo. Questa barra, etichettata come “Cerca o chiedi”, è accompagnata da un pulsante a forma di squircle situato a destra, che potrebbe fungere da scorciatoia verso la pagina delle Collezioni. Questo cambiamento sembra essere orientato a migliorare l’usabilità dell’app, rendendo più accessibili le funzioni principali.

Rebranding del logo di Google Photos

Un ulteriore elemento che salta all’occhio è il rebranding del logo di Google Photos. Nella nuova proposta, il nome “Google Photos” viene sostituito da un’icona più discreta situata nell’angolo in alto a sinistra. Questa scelta di design potrebbe riflettere una tendenza generale verso una maggiore semplificazione e minimalismo negli elementi grafici delle applicazioni.

Nuove icone e modifiche nel testo

La riprogettazione non si limita solo ai layout, ma include anche modifiche nelle icone e nel testo. Le icone relative ai filtri e alla selezione sono state rinnovate, mentre l’allineamento del testo nella sezione “Memorie” ha subito riallineamenti significativi. Questi aggiornamenti potrebbero contribuire a una navigazione più intuitiva e a un’esperienza utente più fluida.

Implicazioni e futuri cambiamenti nell’app

Questa notizia giunge dopo che è emersa la voce di un altro cambiamento in atto, riguardante il visualizzatore di foto all’interno di Google Photos. Ciò suggerisce un piano più ampio da parte dell’azienda, volto a innovare non solo la home page, ma anche altre sezioni dell’app. Gli utenti attendono con interesse queste novità, che potrebbero rendere Google Photos non solo più bello da utilizzare, ma anche più funzionale nel gestire le loro preziose immagini.