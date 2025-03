Google Messaggi: novità in fase di sviluppo per l’app di messaggistica degli smartphone Android

L’app Google Messaggi, utilizzata per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone Pixel e su altri dispositivi Android, continua a ricevere aggiornamenti significativi. Tra le novità recenti, ne emergono alcune in fase di sviluppo che promettono di migliorare l’esperienza utente, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Gli utenti possono aspettarsi cambiamenti in arrivo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Rinnovamento dell’interfaccia con Android 16

L’ultima beta dell’app, identificata con il codice 2025031601RC00, contiene elementi di design innovativi, in particolare un re-design delle impostazioni che riflette il nuovo stile Material 3 di Android 16. Secondo le informazioni trapelate, Google potrebbe adottare questo stile come standard, applicandolo anche alla sua app di messaggistica.

Questa modifica riguarderà la struttura delle impostazioni, che saranno ora organizzate in tessere singole. Gli interruttori tradizionali subiranno un restyling e saranno sostituiti con modelli più moderni e intuitivi. Questi cambiamenti renderanno l’interfaccia più fresca e pulita, allontanando il look ancestrale che ha caratterizzato in passato molte app di Google. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti potranno avere un accesso più rapido e semplificato alle varie funzionalità senza troppa confusione.

Introduzione delle menzioni nelle chat di gruppo

Un’altra novità interessante emersa dal codice sorgente della beta è l’introduzione della funzionalità delle menzioni, progettata per migliorare la comunicazione all’interno delle chat di gruppo. Tale opzione è già presente in altre app di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, e consentirà agli utenti di menzionare altri partecipanti con un semplice simbolo “@”.

Sebbene i dettagli su come questa funzione sarà implementata in Google Messaggi non siano del tutto chiari, è probabile che seguirà un modello simile a quello di altre piattaforme. Gli utenti potranno accedere a un elenco di contatti da taggare durante le conversazioni, riducendo così la confusione nelle chat affollate. Nonostante l’entusiasmo per questa novità, i tempi di rilascio non sono immediati. Le prime implementazioni potrebbero richiedere settimane o mesi, dal momento che questa funzionalità è stata avvistata solo ora nel codice sorgente.

Aggiornamenti e scaricamento dell’app Google Messaggi

Per gli utenti desiderosi di provare Google Messaggi, è possibile scaricare o aggiornare l’app direttamente dal Google Play Store. Sarà sufficiente cercare l’applicazione, cliccare sul pulsante per installare nel caso non fosse presente, oppure su “Aggiorna” se una nuova versione è disponibile. Inoltre, per coloro che sono interessati a testare in anticipo le nuove funzionalità, è disponibile il Programma Beta dell’app, accessibile direttamente attraverso il Play Store.

Se il programma Beta è già al completo, gli utenti potranno comunque scaricare i file APK necessari da portali di terze parti come APK Mirror. Questi file consentiranno di installare manualmente la versione più recente dell’app e di usufruire delle funzionalità in sviluppo.

Google Messaggi si dimostra quindi un’app in continua evoluzione, ponendo attenzione non solo alle necessità moderne degli utenti ma anche all’estetica user-friendly. Con ogni aggiornamento, questa applicazione si prepara a offrire un’esperienza di messaggistica sempre più comoda e innovativa.