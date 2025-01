Google Messaggi introduce la personalizzazione nella condivisione dei profili contatto

La nuova funzione di Google Messaggi consente di personalizzare i nomi e le foto dei contatti, aiuto utile per migliorare l'esperienza degli utenti. Questa modifica, attesa da molti, offre un maggiore controllo sulle informazioni visive e testuali associate ai propri contatti, creando così un ambiente più intimo e personalizzato nelle comunicazioni quotidiane.

La funzionalità di condivisione dei profili: un’importante novità

Google ha presentato la funzionalità di condivisione dei profili verso la fine del 2023, in un periodo in cui la società stava intensificando la diffusione della tecnologia RCS . Questa funzione permette agli utenti di definire come vengono visualizzati i contatti, sia per quelli memorizzati sui propri dispositivi sia per quelli con cui si scambiano messaggi. Inizialmente, quando è stata attivata, la funzione sostituiva i nomi e le foto personalizzati con quelle predefinite dai profili dei singoli utenti. Tuttavia, le recenti modifiche apportate ora consentono una personalizzazione completa, imitando funzionalità già presenti su altre piattaforme, come i Poster dei Contatti sui dispositivi Apple.

Come funziona la personalizzazione dei contatti

Con l’ultima versione di Google Messaggi, gli utenti possono nuovamente personalizzare il modo in cui i loro contatti vengono visualizzati. Questo significa che ora è possibile assegnare nomi e fotografie ai contatti esattamente come si preferisce, senza che le impostazioni predefinite sovrascrivano le personalizzazioni. Per esempio, è possibile dare un soprannome a un collega o utilizzare una foto divertente di un amico, rendendo così le conversazioni più personali e memorabili.

Per accedere a questa funzionalità, l’utente deve semplicemente andare nelle impostazioni dei contatti all'interno dell'app di messaggistica. Qui, può facilmente modificare i nomi e caricare foto personalizzate per ciascun contatto. L’intento di Google è chiaramente quello di migliorare l’interazione sociale e la comodità nell’utilizzo dell’app, rendendola non solo un mero strumento di messaggistica, ma un vero e proprio hub sociale virtuale.

Ritorno alla personalizzazione: le aspettative

La modifica che Google ha introdotto non è solo una piacevole aggiunta all'esperienza utente, ma anche un passo importante verso una maggiore integrazione delle funzionalità di comunicazione. Un riferimento a questa nuova opzione era stato trovato nel codice di Android lo scorso ottobre, segnalando che gli sviluppatori stavano già lavorando per rimettere a disposizione agli utenti la possibilità di utilizzare foto profilo personalizzate.

La possibilità di personalizzare l'aspetto visivo delle comunicazioni non solo arricchisce le interazioni, ma offre anche un modo per esprimere la propria individualità e creatività. Con l’avanzare della tecnologia, Google continua a partecipare attivamente alla rivoluzione della comunicazione digitale, mantenendo la sua applicazione al passo con le esigenze in continua evoluzione degli utenti.