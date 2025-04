Google Messages semplifica l’annullamento dell’iscrizione ai messaggi automatici

Google ha introdotto una nuova funzionalità per l’app Google Messages, che consente agli utenti di annullare l’iscrizione a messaggi di testo automatizzati con maggiore facilità. Questa novità rappresenta un passo avanti per migliorare l’esperienza di comunicazione, consentendo di gestire meglio le comunicazioni indesiderate da parte di aziende, organizzazioni e campagne pubblicitarie.

La nuova funzione “annulla iscrizione”

L’innovativa funzionalità è stata progettata per risolvere un problema comune: molti utenti non sono a conoscenza della possibilità di annullare l’iscrizione ai messaggi indesiderati. Spesso, le persone ricevono messaggi da aziende e organizzazioni che non desiderano contattare, senza avere la consapevolezza che rispondendo con una semplice parola chiave come “STOP” possano interrompere tale comunicazione. Con l’aggiunta di una pillola che invita l’utente ad “annullare l’iscrizione per smettere di ricevere messaggi” nella parte inferiore dello schermo, Google si propone di informare e facilitare questa operazione.

Quando un utente seleziona “annulla iscrizione“, si apre una finestra di dialogo che chiede il motivo della scelta. Le opzioni fornite comprendono motivazioni come “non mi sono iscritto“, “troppi messaggi“, “non sono più interessato“, “spam” e “altro“. Se l’utente seleziona “spam“, gli viene data anche l’opzione di segnalare il mittente. Questo rende il processo di annullamento non solo più trasparente, ma anche efficace nel combattere lo spam.

Funzionamento e accessibilità

Quando un utente invia una richiesta di annullamento, appare un messaggio che conferma l’invio della richiesta. Inoltre, dopo l’operazione, compare un pulsante “inizia” che permette di riattivare l’iscrizione ai messaggi dell’azienda, se desiderato in futuro. Questa funzionalità è stata notata prevalentemente in messaggi inviati da numeri brevi, utilizzati da molte aziende per comunicazioni di massa.

È importante sottolineare che Google sta implementando questa funzione anche nei Messaggi Aziendali RCS, anche se, allo stato attuale, il supporto per la disiscrizione e la riattivazione non è ancora disponibile per queste chat. Inizialmente, gli utenti potrebbero non avere accesso a questa funzione, ma Google prevede un rilascio graduale a livello globale.

Implicazioni per le aziende e gli utenti

La nuova funzionalità non solo facilita la vita degli utenti, ma rappresenta anche una responsabilità per le aziende che inviano messaggi. Ed è previsto che esse rispettino la volontà degli utenti di annullare l’iscrizione. Se non riescono a farlo all’interno della chat, devono fornire un link che consenta di gestire l’iscrizione. I messaggi considerati “essenziali“, come le password temporanee o le notifiche relative a servizi a cui l’utente si è iscritto, continueranno a essere consentiti, mentre saranno bloccati quelli considerati “non essenziali” una volta che l’utente decide di annullare l’iscrizione.

Questa funzionalità è disponibile attualmente negli Stati Uniti, Brasile, Francia, Germania, India, Messico, Spagna e Regno Unito, sia per messaggi A2P che per messaggi da numeri brevi. È prevedibile che, con il continuo sviluppo dell’app Google Messages, la funzionalità si espanda ulteriormente per migliorare l’interazione tra aziende e utenti.

Se non hai ancora notato questa novità, non ti preoccupare: Google sta attualmente distribuendo la funzionalità e la tua versione dell’app potrebbe non essere ancora aggiornata. Gli utenti che utilizzano app di messaggistica alternative su Android potrebbero non beneficiare di questa opzione, che è specifica del servizio Google.