Google Meet introduce nuove opzioni per l'accessibilità delle reazioni

Nell’ambito degli aggiornamenti apportati alle sue piattaforme, Google ha recentemente introdotto nuove funzionalità per il suo servizio di videoconferenza, Google Meet. Queste novità sono pensate per migliorare l'esperienza degli utenti con disabilità visive, offrendo loro maggiori controlli su come vengono annunciate le reazioni durante le riunioni. L'aggiornamento, iniziato il 3 febbraio 2025, prevede diverse impostazioni che possono essere facilmente regolate per adattarsi alle esigenze di ogni partecipante.

Nuove impostazioni per le reazioni

Con questo aggiornamento, gli utenti possono scegliere tra varie opzioni relative alle reazioni in Google Meet. Le impostazioni ora disponibili consentono di disattivare del tutto gli annunci e i suoni quando una reazione viene ricevuta. Se invece si desidera ricevere un feedback sonoro per ogni reazione, è possibile attivare una funzione che riproduce un suono specifico per ogni interazione.

Le opzioni non si limitano solo a questi due aspetti; gli utenti possono anche decidere di ricevere annunci riguardanti le emoji utilizzate nelle reazioni. Ad esempio, un utente potrebbe selezionare l’opzione che annuncia solo l’emoji ricevuta, come "pollice in su". In alternativa, è disponibile una configurazione che annuncia sia l’emoji sia chi l'ha inviata, ad esempio "Elisa Beckett e altri due hanno reagito con un pollice in su". Questo è particolarmente utile in situazioni di gruppo per mantenere chiara la comunicazione.

Come accedere e modificare le opzioni

Le nuove impostazioni possono essere facilmente gestite durante una riunione, basta premere il tasto Shift insieme alla lettera R per aprire il menu delle opzioni. In alternativa, gli utenti possono navigare attraverso il pulsante delle impostazioni, rappresentato da tre punti, quindi selezionare "Reazioni" e successivamente "Accessibilità". Questa interfaccia intuitiva rende semplice e veloce l’adattamento delle funzionalità a seconda delle preferenze individuali.

Non appena un utente effettua delle modifiche a queste impostazioni, le preferenze rimarranno attive da una riunione all'altra, eliminando la necessità di effettuare continuamente le stesse regolazioni a meno che non vengano cambiate di nuovo. Questa continuità è fondamentale per garantire un'esperienza senza interruzioni per gli utenti che fanno affidamento su queste nuove funzionalità.

Tempistiche e disponibilità dell'aggiornamento

Google ha dichiarato che l'aggiornamento su Google Meet sarà disponibile per tutti gli utenti nel corso di un periodo che potrebbe estendersi oltre le due settimane dal 3 febbraio. Questo implica che la diffusione delle nuove funzionalità potrebbe variare a seconda delle varie versioni del software e dei diversi tipi di account, inclusi quelli personali e quelli di Google Workspace. Ciò significa che, se non si vedono subito le nuove opzioni, gli utenti dovranno semplicemente avere pazienza.

L'implementazione di strumenti di accessibilità come questi sottolinea l’impegno di Google nel garantire che tutte le tecnologie sviluppate siano inclusive e accessibili, permettendo a tutti di partecipare attivamente a riunioni e conferenze online. Con queste migliorie, Google Meet continua a porsi come una piattaforma ideale per la collaborazione a distanza in un mondo sempre più interconnesso.