Google Lens sbarca su iPhone: arriva la funzione "Cerca sullo schermo"

Con un anno di ritardo rispetto al lancio su dispositivi Android, la funzione "Cerca sullo schermo" di Google Lens è finalmente disponibile anche per gli utenti iPhone. Questo nuovo strumento offre la possibilità di selezionare contenuti direttamente sullo schermo per avviare ricerche in modo intuivo. Ma ci sono delle differenze importanti rispetto alla versione per Android.

Le novità per gli utenti iPhone

A differenza di quanto accade sui telefoni Android, dove la funzionalità è integrata a livello di sistema, su iPhone è necessario utilizzare specifiche applicazioni. Infatti, il nuovo strumento funziona esclusivamente all'interno dell'app Google o del browser Google Chrome. Per questo motivo, Google ha deciso di non utilizzare il termine "Cerchia e Cerca" nell'annuncio della funzione, ma ha optato per "Usa Lens per cercare sullo schermo mentre navighi su iOS".

Questo approccio limita un po' le possibilità di utilizzo, ma non diminuisce l'interesse per questa novità. Gli utenti possono quindi accedere a questa funzionalità lanciando Google Chrome o l'app Google, dove potranno procedere alla lettura di un documento o all’interno di una ricerca.

Come utilizzare "Cerca sullo schermo"

Una volta aperta l'app Google o il browser Chrome, il procedimento per iniziare a utilizzare la funzionalità è piuttosto semplice e diretto. Per iniziare, bisogna toccare l'icona con tre puntini, situata in alto a destra . Scorrendo l’elenco delle opzioni, sarà possibile trovare la voce “Cerca sullo schermo con Google Lens”.

Una volta selezionata questa opzione, lo schermo assumerà una sfumatura rosa chiaro. Da questo punto, l'utente deve semplicemente passare il dito attorno al contenuto di interesse o toccarlo per evidenziarlo. Un lieve feedback tattile indicherà che l'azione è stata registrata, e immediatamente sotto apparirà un pannello con i risultati della ricerca legati al contenuto selezionato.

Personalizzare le impostazioni di Google Lens

Per facilitare l'accesso a questa funzione, Google offre anche la possibilità di personalizzare le impostazioni legate all'app. Accedendo al menu delle impostazioni, gli utenti possono selezionare l'opzione “Personalizza menu” e, utilizzando l'icona con tre linee orizzontali a destra della voce “Cerca sullo schermo con Google Lens”, è possibile spostare questa opzione nella parte superiore della lista. Dopo aver effettuato le modifiche, basta toccare “Fine” per confermare le nuove preferenze.

Inoltre, Google ha comunicato che nei successivi mesi è previsto il lancio di un'icona dedicata a Google Lens, permettendo così un accesso diretto alla funzione dalla barra degli indirizzi. Questa novità garantirà agli utenti un'esperienza ancora più fluida e veloce, facilitando ulteriormente la ricerca di contenuti direttamente dallo schermo del proprio dispositivo.

Il futuro di Google Lens su iOS sembra promettente; la funzione "Cerca sullo schermo" potrebbe rappresentare un passo importante verso un'integrazione più ampia della tecnologia di ricerca visiva nei dispositivi Apple.