Google lancia un innovativo processore AI: ecco il chip Ironwood progettato per Gemini

Google ha fatto un annuncio importante presentando il suo nuovo processore AI, conosciuto come Ironwood, che rappresenta la settima generazione della sua architettura personalizzata TPU . Questo chip è stato creato per soddisfare le esigenze emergenti dei modelli Gemini, specialmente per attività di ragionamento simulato, termine che Google preferisce definire “pensiero”. L’azienda sottolinea che Ironwood segna un cambiamento sostanziale nel potenziale delle capacità AI agentive, avviando così quella che Google chiama l’era dell’inferenza.

Un’architettura su misura per le necessità del futuro

Alla base delle prestazioni dei modelli Gemini, Google evidenzia l’importanza non solo del codice, ma anche dell’infrastruttura dell’azienda. Il nuovo hardware AI gioca un ruolo cruciale nell’accelerare il processo di inferenza e nell’ampliare le finestre contestuali, consentendo modelli più complessi e capaci di affrontare richieste elaborate. Google afferma che Ironwood è il suo TPU più scalabile e potente fino ad oggi, il che permetterà all’intelligenza artificiale di agire proattivamente per raccogliere dati e generare output su richiesta dell’utente. Questa funzionalità è la chiave per definire il concetto di AI agentive, un elemento che Google sta spingendo fortemente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Prestazioni potenziate per un’ampia gamma di applicazioni

Grazie a Ironwood, Google mostra un notevole incremento nella capacità di elaborazione rispetto ai precedenti TPU. Il chip è progettato per operare in cluster che possono arrivare fino a 9.216 unità raffreddate a liquido, permettendo una comunicazione diretta tra i vari chip attraverso un Inter-Chip Interconnect potenziato. Questa architettura avrà un impatto significativo non solo sui modelli Gemini dell’azienda, ma sarà anche di grande beneficio per gli sviluppatori che intendono realizzare progetti di AI nel cloud.

Configurazioni flessibili per sviluppatori

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Google offre due configurazioni per utilizzare Ironwood: un server da 256 chip o l’intero cluster da 9.216 chip. Questa flessibilità consentirà a una vasta gamma di utenti, dalle piccole startup ai conglomerati più grandi, di accedere a un hardware sofisticato per i propri progetti AI. Con questa architettura, Google si propone di rendere l’AI non solo più accessibile, ma anche estremamente performante, aprendo a nuove possibilità nel campo della tecnologia.

In questo contesto, l’ottimizzazione dell’infrastruttura hardware si rivela decisiva per affrontare più efficacemente la crescente domanda di soluzioni AI, elevando così il livello di competitività nel panorama tecnologico globale. La strada tracciata da Google con Ironwood promette di fornire opportunità senza precedenti non solo per l’azienda stessa, ma per il mercato dell’intelligenza artificiale nel suo complesso.