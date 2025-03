Google lancia un aggiornamento per Pixel Studio e rinnovamenti per Google Play Libri

Google continua il suo impegno nella creazione di esperienze sempre più innovative per i propri utenti. Dopo il lancio del Google Pixel 9, l'azienda ha annunciato il rilascio di una versione potenziata dell'app Pixel Studio, un assistente creativo alimentato dall'intelligenza artificiale. Questo aggiornamento arriva a ridosso del Pixel Drop di marzo 2025 e mira a migliorare ulteriormente la user experience per tutti i possessori di smartphone Pixel.

Pixel Studio: tre novità interessanti per gli utenti

Dopo un'attesa di tre mesi dall'ultimo aggiornamento, l'app Pixel Studio ha ricevuto una nuova versione, identificata come 1.5.001.73123577.08-release. Questo update porta tre novità significative, tra cui l'introduzione di un tema chiaro che migliora l'estetica generale dell'app. Inoltre, ora gli utenti possono beneficiare di suggerimenti più precisi riguardo allo stile delle immagini, facilitando la creazione di contenuti visivi accattivanti.

La funzione più attesa però resta la possibilità di generare immagini di persone, un elemento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con l'app. Queste novità sono state accolte con interesse, anche se è importante notare che l'app rimane esclusiva per la gamma Pixel 9 e non è attualmente disponibile in italiano.

Come aggiornare l'app Pixel Studio

Aggiornare Pixel Studio è un'operazione piuttosto semplice. Gli utenti dei dispositivi Pixel 9 dovranno accedere alla pagina dell’app sul Google Play Store. Una volta lì, basterà cliccare sul pulsante “Aggiorna” se un aggiornamento è disponibile. L'operazione garantirà di avere accesso a tutte le nuove funzionalità e miglioramenti offerti dall'ultimo rilascio dell'app.

Rinnovamenti in arrivo per Google Play Libri

Google Play Libri, l'app dedicata alla lettura di ebook, audiolibri, fumetti e manga, sta per subire un profondo rinnovamento, in particolare nella sezione dedicata alle impostazioni. Un'importante innovazione attesa dagli utenti, che potrebbe semplificare notevolmente l'esperienza all'interno dell'app.

Il team di sviluppo sta attualmente progettando una nuova interfaccia per le impostazioni, abbandonando il design obsoleto per una pagina più pulita e facile da navigare. Questa modifica mira a rendere la ricerca delle opzioni più intuitiva, fornendo agli lettori un modo più efficiente di gestire le loro preferenze.

Come scaricare o aggiornare Google Play Libri

Per chi non avesse ancora installato Google Play Libri o per chi desidera aggiornare l'app, il processo è molto simile a quello di Pixel Studio. Sarà sufficiente navigare fino alla pagina dedicata dell'app sul Google Play Store. Una volta trovata, gli utenti potranno cliccare su “Installa” per le nuove installazioni o “Aggiorna” se stanno già usando una versione preesistente dell'app. Queste operazioni garantiranno di beneficiare delle ultime funzionalità e migliorie apportate.

Il continuo sviluppo delle app da parte di Google testimonia un chiaro impegno verso l'innovazione e la soddisfazione degli utenti, rendendo ogni interazione con i dispositivi Pixel e il Play Store sempre più coinvolgente e funzionale.