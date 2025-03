Google introduce opzioni di personalizzazione per la funzione Motion Cues in arrivo su Android

Google si sta preparando a lanciare una nuova funzione chiamata Motion Cues, progettata specificamente per aiutare gli utenti a combattere la cinetosi, un disturbo caratterizzato da nausea e vertigini causate dal movimento. Attualmente, questa funzione non è ancora disponibile su Android, ma è già attiva per gli utenti iPhone grazie a Apple, che ha presentato i Vehicle Motion Cues con l'uscita di iOS 18.

La funzione Motion Cues in arrivo su Android

L'azienda di Mountain View ha lavorato duramente per perfezionare la funzione Motion Cues, che vi permetterà di visualizzare indicatori visivi sullo schermo mentre utilizzate applicazioni di navigazione o giochi particolarmente attivi. Questi indicatori mirano a fornire un supporto visivo che possa alleviare il disagio e la disorientamento derivanti da movimenti rapidi o improvvisi. In tal modo, gli utenti potranno gestire meglio le esperienze di movimento, migliorando il loro comfort e godendo appieno delle applicazioni.

Attualmente, la funzione si trova ancora in fase di sviluppo e Google ha già mostrato delle dimostrazioni per evidenziarne il funzionamento. Nel frattempo, per creare interesse e preparare gli utenti all'arrivo di questa funzione, Google ha introdotto alcune opzioni di personalizzazione che saranno disponibili al momento del lancio ufficiale.

Opzioni di personalizzazione dei Motion Cues

Nella recente versione beta di Google Play Services, la v25.10.31, sono state scoperte alcune funzionalità che permetteranno agli utenti di personalizzare forma e colore dei Motion Cues. Gli utenti potranno scegliere tra vari tipi di forme, tra cui fisheye, diamante e meteoroide, mentre riguardo ai colori, saranno disponibili opzioni come primario, secondario e terziario. Queste scelte si allineano con i colori che si possono selezionare mediante il picker di temi presente nel sistema.

Un'altra interessante funzione è la possibilità di randomizzare la forma e il colore dei Motion Cues ogni volta che vengono attivati. Questa opzione di randomizzazione aggiunge un elemento di novità e personalizzazione che potrebbe attrarre gli utenti, rendendo l'interazione con il proprio dispositivo più dinamica e coinvolgente.

Tempistiche e curiosità sulle novità di Google

Attualmente, la funzione Motion Cues non è in fase attiva all'interno di Google Play Services, e non ci sono informazioni certe su quando sarà ufficialmente lanciata. Tuttavia, considerando il livello di avanzamento secondo le ultime osservazioni, è prevedibile che l'implementazione avvenga entro un tempo ragionevole. Mentre Google lavora per integrare completamente questa funzionalità, è capibile che l'azienda stia cercando di colmare il divario con Apple, che ha già reso disponibile la sua funzionalità Vehicle Motion Cues ai possessori di iPhone e iPad.

Google continua a innovare e a cercare modi per migliorare l'esperienza degli utenti nelle interazioni digitali. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla distribuzione di questa funzionalità, che promette di rappresentare un aiuto significativo per chi soffre di cinetosi e ricerca soluzioni pratiche per migliorare il proprio comfort.