Google introduce la funzione di ricerca visiva su Chrome e l'app Google per iOS

In un'ottica di semplificazione delle ricerche online, Google ha avviato il rilascio di una nuova funzione chiamata "Search Screen with Google Lens" su Chrome e sull'app Google per dispositivi iOS. Questa novità punta a migliorare l'esperienza utente, consentendo ricerche visive più rapide utilizzando semplici gesti. Ecco cosa c'è da sapere sulle caratteristiche e i limiti di questa funzionalità.

Funzione e accessibilità della nuova opzione

La funzione "Search Screen with Google Lens" sarà disponibile nel menu a tre punti, facilmente raggiungibile sia su Chrome che sull'app Google per iOS. Una volta selezionata, gli utenti possono eseguire gesti naturali come disegnare, evidenziare o toccare direttamente lo schermo per avviare una ricerca. Questo approccio rende la ricerca visiva molto più immediata e intuitiva, soprattutto durante la navigazione.

Tuttavia, vi è una limitazione significativa rispetto alla versione Android della stessa funzione. Su iOS, questa modalità non è utilizzabile a livello di sistema; è confinata esclusivamente alle due applicazioni menzionate. Ciò significa che non sarà possibile impiegarla in altre app o nel sistema operativo in generale, una restrizione attesa dato il controllo rigido di Apple sulle sue politiche di utilizzo delle app.

Vantaggi pratici durante la navigazione

Questa novità consente di effettuare ricerche visive in modo veloce mentre si naviga, secondo quanto affermato da Google. Gli utenti possono effettuare ricerche visive in tempo reale, senza la necessità di catturare schermate o aprire nuove schede. Questo rende la funzionalità particolarmente vantaggiosa per chi è abituato a navigare frequentemente e desidera avere accesso immediato a risultati pertinenti. La fruibilità in Chrome è quindi massima, poiché il browser è progettato per offrire un'esperienza di navigazione fluida e ricca di informazioni.

In un prossimo aggiornamento, Google prevede di integrare un'icona di Google Lens direttamente nella barra degli indirizzi di Chrome. Questa innovazione permetterà di accedere a funzioni simili ancora più rapidamente, rendendo il processo di ricerca ancora più semplice e diretto.

Aggiornamenti recenti e miglioramenti futuri

L’aggiornamento per attivare la funzione "Search Screen with Google Lens" è in fase di distribuzione durante questa settimana ed è destinato a diventare disponibile in tutto il mondo per gli utenti di Chrome e dell'app Google su iOS. Ma non finisce qui: Google ha comunicato che Google Lens beneficerà anche di "AI Overviews", una nuova funzione simile a quelle già impiegate in Google Search per le ricerche di identificazione degli oggetti. Queste panoramiche intelligenti aiuteranno gli utenti a interpretare rapidamente ciò che stanno visualizzando. Ulteriormente, forniranno link a risorse utili sul web, ottimizzando così l'interazione con il contenuto visivo.

Con queste novità, Google si propone di rivoluzionare il modo in cui gli utenti accedono alle informazioni, puntando su un'interazione sempre più intuitiva e immediata.