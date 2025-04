Google I/O 2025: Ecco le novità attese del grande evento dedicato agli sviluppatori

Google ha svelato le sessioni che si terranno durante il Google I/O 2025, confermando quanto anticipato da alcune indiscrezioni. L’evento, atteso con grande interesse, si svolgerà il 20 maggio e si preannuncia ricco di annunci e innovazioni tecnologiche. Tra i temi in agenda si trovano importanti aggiornamenti su Android e novità riguardanti l’intelligenza artificiale.

I temi principali di Google I/O 2025

Nella lista delle sessioni appena pubblicata, spicca Material 3 Expressive, la nuova versione di Material Design. Anche se i dettagli su questa innovazione restano limitati, alcuni utenti hanno già potuto intravedere le sue potenzialità all’interno dell’app delle impostazioni di Android. Questa evoluzione del design punta a rendere le interfacce più espressive e personalizzabili, riflettendo le esigenze degli sviluppatori e degli utenti.

Un altro punto saliente riguarda la presentazione di Android 16 per TV. In passato, si era ipotizzato che Google potesse saltare direttamente dalla versione 14 alla 16 per l’ambiente televisivo, e ora sembra che questa possibilità stia prendendo forma, come confermato dalla sessione dal titolo “Coinvolgere gli utenti su Google TV con app per TV di qualità”.

Novità per Android Automotive e Android Auto

Un’importante conferma riguarda anche Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, che verrà integrata nelle esperienze offerte da Android Auto e Android Automotive. Durante la sessione “Nuove esperienze di app in auto”, Google presenterà una demo di Gemini all’interno delle auto, mostrandone le funzioni di navigazione fluida e intrattenimento personalizzato. Questo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema connesso e interattivo per gli automobilisti.

Inoltre, è previsto un SDK dedicato ad Android XR, con un’anteprima per gli sviluppatori che sarà lanciata durante l’evento e una pubblicazione pubblica fissata “più avanti quest’anno”. Questo nuovo SDK è atteso con curiosità da molti nel settore, poiché promette di aprire a nuove opportunità di sviluppo per applicazioni in realtà estesa.

Approfondimenti su altre funzionalità Android

Durante l’evento, Google parlerà anche del supporto per Windows Desktop su Android. Questa nuova funzionalità permetterà agli utenti di gestire più attività contemporaneamente, sfruttando anche l’uso di stilo. Si prevede che il supporto per le finestre desktop offrirà un’esperienza più simile a quella dei computer tradizionali, contribuendo a rendere Android un’opzione ancora più valida anche in ambito professionale.

In aggiunta, una sessione sarà dedicata a Google Pay e Wallet, dove verranno illustrati gli ultimissimi aggiornamenti e funzionalità riguardanti queste piattaforme. Non mancheranno poi novità sulla Gemini Nano, un nuovo set di API per l’intelligenza artificiale generativa. Grazie a queste, sarà possibile sintetizzare, correggere e riscrivere testi, nonché generare descrizioni per immagini, rappresentando un ulteriore passo avanti nelle capacità dell’intelligenza artificiale.

Con l’aggiunta di API integrate in Chrome, Google intende consentire ai web developer di implementare funzionalità avanzate nei loro siti, come traduzione, sintesi, scrittura e riscrittura dei contenuti. Questi sviluppi si preannunciano fondamentali per l’evoluzione delle esperienze utente sul web.

Mentre ci avviciniamo a Google I/O 2025, il panorama si fa sempre più interessante. Gli sviluppatori e gli appassionati di tecnologia stanno già preparando le loro domande e aspettative, in un contesto che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia ogni giorno.