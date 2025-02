Google Gemini: tutte le novità dell'assistente digitale per iOS

Gemini, l'assistente digitale di Google potenziato dall’intelligenza artificiale, rappresenta una delle novità più attese nel mondo dei servizi online. Dopo l'aggiornamento della sua interfaccia, l'applicazione dedicata, disponibile su dispositivi iOS, ha subito importanti cambiamenti. Il colosso di Mountain View ha recentemente deciso di concentrare le proprie energie per migliorare l'esperienza complessiva del suo assistente, rendendolo accessibile e funzionale anche sugli iPhone. Vediamo insieme le principali novità.

Rinnovamento dell'interfaccia utente di Gemini su iOS

A circa un mese dal rifacimento dell'interfaccia utente di Gemini per Android, Google ha deciso di elevare anche la versione per iOS, apportando modifiche visibili e pratiche. Il cambiamento più evidente riguarda la parte inferiore dello schermo, dove sono stati riorganizzati il campo di testo e i pulsanti di accesso alle varie opzioni. Questi elementi ora si trovano all'interno di una "pillola" orizzontale che ne migliora l'estetica e la funzionalità. Un colpo d'occhio che offre un look più moderno, simile a quello delle applicazioni di messaggistica istantanea.

All'interno di questo aggiornamento, il pulsante della fotocamera è stato integrato nel menu di condivisione, accessibile attraverso il pulsante "+" visibile a schermo. D'ora in poi, all'apertura dell'app, comparirà automaticamente la tastiera, facilitando le operazioni di scrittura. Anche la modalità di scrittura ha subito un cambiamento: precedentemente, la tastiera rimaneva ferma in basso mentre le parole scivolavano sopra; ora, l'interfaccia è stata ottimizzata per rendere tutto più fluido e intuitivo. A completare il pacchetto di migliorie, il menu di condivisione ha visto un aumento delle opzioni disponibili, passando da due a tre: Fotocamera, Galleria e File.

Questo aggiornamento interessa gli utenti che hanno scaricato l'app nella versione 1.2025.0670001, e la sua distribuzione avverrà gradualmente, quindi non stupitevi se non visualizzate subito la nuova interfaccia. Entro pochi giorni, il rollout sarà completato per tutti.

Novità sul caricamento e analisi dei documenti

Un'altra notizia rilevante riguarda l'espansione delle funzionalità di caricamento dei documenti all'interno di Gemini. A partire dal 20 febbraio, Google ha dichiarato che tutti gli utenti possono ora caricare vari documenti nelle conversazioni con l'assistente. In precedenza, questa opportunità era riservata esclusivamente agli abbonati della versione Advanced. Ora, anche i documenti Google, PDF e file Word possono essere facilmente condivisi con Gemini, permettendo di ricevere riepiloghi, feedback e informazioni utili in modo semplice e veloce.

Il sistema di caricamento supporta ora una finestra contestuale di 32.000 token, equivalente a circa 50 pagine di testo, offrendo accesso a informazioni chiave direttamente da documenti più complessi. Gli utenti della versione Advanced, tuttavia, possono continuare a contare su un limite di un milione di token, ovvero circa 1500 pagine, permettendo loro di ottenere analisi più approfondite. Non solo un miglioramento dell'accessibilità, ma anche un modo per ottimizzare i flussi di lavoro, risparmiando tempo e aumentando la produttività attraverso l'utilizzo di Gemini.

Scaricare Gemini su iPhone: procedure e dettagli

Per chi desidera scaricare l'app di Gemini, il procedimento risulta alquanto semplice. L'assistente digitale è disponibile nell'App Store per tutti gli iPhone con iOS 16 o versioni successive. Basta cercare "Gemini" nella sezione "Cerca" dello store, oppure seguire un link diretto per installare l'app. Se invece si tratta di un aggiornamento, basterà semplicemente cliccare su “Aggiorna” per ottenere l'ultima versione disponibile. Questa facilità di accesso è un ulteriore passo verso la diffusione di strumenti intelligenti e intuitivi, che possono migliorare l'interazione degli utenti con la tecnologia.

La continua evoluzione di Gemini testimonia l'impegno di Google nel garantire un assistente virtuale sempre più potente e accessibile, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più variegato. Con questi aggiornamenti, Gemini si posiziona come un importante alleato per chi cerca funzionalità avanzate nell'assistenza digitale.