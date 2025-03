Google Gemini su iPhone: aggiornamenti con widget e accesso diretto a Control Center

Il mondo delle applicazioni si evolve rapidamente e Google Gemini non fa eccezione. Dopo il recente redesign della homescreen, l'app di Google per iPhone si arricchisce ora di nuove funzionalità, tra cui widget per la lockscreen e la possibilità di un accesso più immediato dal Control Center. Una serie di nuove opzioni che promettono di rendere l'esperienza utente più fluida e intuitiva.

Le novità dei widget per la lockscreen

L'aggiornamento ha introdotto sei widget circolari per la lockscreen, ciascuno con funzioni specifiche che mirano a semplificare l'interazione con l'app. Tra le opzioni troviamo:

Type prompt : se hai una domanda urgente, basta digitare rapidamente. Non serve cercare l'app tra le icone.

: se hai una domanda urgente, basta digitare rapidamente. Non serve cercare l'app tra le icone. Talk Live : permette di esprimere i tuoi pensieri ad alta voce o di fare brainstorming con Gemini. Una funzione che facilita il dialogo immediato e la creatività.

: permette di esprimere i tuoi pensieri ad alta voce o di fare brainstorming con Gemini. Una funzione che facilita il dialogo immediato e la creatività. Open mic : consente di aprire il microfono velocemente per impostare promemoria, creare eventi nel calendario e molto altro ancora. Utile per chi ha bisogno di agire rapidamente senza distrazioni.

: consente di aprire il microfono velocemente per impostare promemoria, creare eventi nel calendario e molto altro ancora. Utile per chi ha bisogno di agire rapidamente senza distrazioni. Use camera : questa funzione ti permette di catturare un'immagine di ciò che hai davanti e di chiedere a Gemini informazioni al riguardo. Ideale per chi desidera approfondire argomenti visivi sul momento.

: questa funzione ti permette di catturare un'immagine di ciò che hai davanti e di chiedere a Gemini informazioni al riguardo. Ideale per chi desidera approfondire argomenti visivi sul momento. Share image : scegli un'immagine e ottieni ulteriori informazioni, crea nuova arte o avvia una conversazione. È un ottimo modo per scoprire di più su ciò che ti interessa.

: scegli un'immagine e ottieni ulteriori informazioni, crea nuova arte o avvia una conversazione. È un ottimo modo per scoprire di più su ciò che ti interessa. Share file: consente di condividere informazioni o ispirazioni attraverso file direttamente con Gemini.

Questi widget offrono collegamenti rapidi che rendono più semplice accedere alle funzioni desiderate senza dover passare attraverso l'interfaccia principale dell'app.

Accesso diretto e miglioramento dell'esperienza utente

Un'altra importante novità riguarda l'accesso semplificato a Gemini tramite il Control Center. Gli utenti possono avvantaggiarsi di un sistema che consente di avviare l'app e aprire la tastiera per inserire richieste in modo quasi immediato. Ora non è più necessario seguire un processo in due fasi, poiché è possibile accedere direttamente a Gemini Live.

In aggiunta, la funzione Open mic consente di inserire prompt testuali direttamente tramite voce, mentre un'altra funzione attiva la fotocamera all'interno dell'app. Grazie a queste facilitazioni, il caricamento di immagini o file diventa un'operazione più rapida e intuitiva, tramite selettori che semplificano la navigazione.

La personalizzazione dei widget non finisce qui: puoi anche posizionare uno qualsiasi dei sei collegamenti come pulsante negli angoli della lockscreen e nel Control Center. Questo permette di avviare Gemini senza la necessità di tornare alla schermata principale.

Ulteriori migliorie con l'ultima versione

L'aggiornamento dell'app Gemini, nella versione 1.2025.0762303, è già disponibile tramite l'App Store. Tra le note di rilascio si segnalano ulteriori novità significative:

La possibilità di condividere testi, immagini e link direttamente con Gemini da qualsiasi app.

testi, immagini e link direttamente con da qualsiasi app. L'introduzione di Deep Research , disponibile in Gemini Advanced , che amplia le funzionalità di ricerca approfondita.

, disponibile in , che amplia le funzionalità di ricerca approfondita. Miglioramenti all'interfaccia utente e correzioni di bug per garantire un'esperienza più fluida.

Queste novità posizionano Gemini in una competizione agguerrita nel panorama delle applicazioni, offrendo strumenti sofisticati a disposizione degli utenti. Gli sviluppatori di Google continuano a lavorare per affinare la funzionalità dell'app, rendendola indispensabile per chi desidera un assistente virtuale versatile e accessibile.