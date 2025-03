Google Gemini: la nuova funzione multilingue per conversare in più lingue

Google sta attualmente lavorando a una nuova funzionalità per Gemini, il suo assistente AI, che permetterà di conversare in più lingue. Questa novità rappresenta un passo significativo verso l'integrazione linguistica, consentendo a utenti di diverse provenienze di sfruttare appieno il potenziale di Gemini.

Recentemente, la versione beta dell'applicazione Google ha introdotto l'opzione di aggiungere una lingua secondaria, anche se inizialmente non era possibile scegliere tra le diverse opzioni disponibili. Con l’ultimo aggiornamento, invece, gli utenti possono finalmente selezionare un linguaggio specifico, favorendo così una comunicazione più fluida in contesti multilingue.

L'importanza della comunicazione multilingue

Per chi parla più di una lingua, avere la possibilità di passare da una lingua all'altra durante una conversazione con Gemini è un grande vantaggio. Questa funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile anche per coloro che stanno imparando una nuova lingua e desiderano esercitarsi, facilitando l’apprendimento attraverso il dialogo pratico. La funzionalità adottata da Google non solo valorizza la versatilità linguistica, ma apre anche opportunità uniche per la pratica e l'interazione autentica.

Nel corso di precedenti beta testing, Google aveva già menzionato il supporto per l'aggiunta di una lingua secondaria, anche se con limitazioni riguardo alla modalità di utilizzo, quella fonetica. Adesso, con l'attuale beta, l'azienda ha ampliato il numero delle lingue supportate e ha reso più accessibile la selezione da parte degli utenti.

Aggiornamenti sulle lingue supportate

Dallo scorso dicembre, Google aveva comunicato che il numero delle lingue supportate superava le 30. Tuttavia, la nuova informativa rivela che adesso sono oltre 45 le lingue compatibili con questa funzionalità. Questo ampio arco di scelta permette a un numero maggiore di utenti di comunicare in modo diretto e intuitivo con Gemini. La funzione è attualmente segnalata solo per gli utenti di iPhone e iPad, portando dunque a una usabilità in ambito Apple in primo luogo.

In precedenti versioni beta dell'app, si era potuto accedere solamente a una pagina impostazioni per la lingua secondaria senza però poter fare una selezione effettiva. La nuova beta ha mostrato progressi notevoli in questo senso, consentendo agli utenti di selezionare liberamente tra le lingue proposte. Tuttavia, rimane da vedere quando Google deciderà di rilasciare questa funzionalità per tutti gli utenti sui canali stabili.

Futuro di Gemini e nuove funzionalità

Oltre al supporto per una lingua secondaria, Google sta lavorando anche per consentire l'upload di video per l'analisi da parte di Gemini. Questa funzione aggiuntiva, in fase di sviluppo, potrebbe apportare nuove dimensioni all'interattività e all'analisi dei contenuti. Non sorprende che Google, costantemente in fase di innovazione, stia espandendo le potenzialità del suo assistente AI per favorire una user experience sempre più ricca e interattiva.

Tuttavia, al momento non ci sono informazioni chiare su quando tutte queste novità saranno disponibili per il pubblico. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Google.

