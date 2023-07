Google Foto: come trovare velocemente gli screenshot

Questa funzionalità di Google Foto offre una gestione semplificata degli screenshot. Esiste infatti un comodo shortcut in Google Foto che elimina il fastidio di cercare gli screenshot. Dovrebbe apparire automaticamente e risultare relativamente facile da individuare, ma nel caso contrario, è necessario seguire alcuni passaggi aggiuntivi per ottenerlo. Di seguito, ti spieghiamo come trovare rapidamente gli screenshot in Google Foto.

Come trovare rapidamente screenshot in Google Foto

Esistono diverse scorciatoie per trovare rapidamente gli screenshot in Foto. Se hai appena catturato uno, un’opzione per visualizzarlo dovrebbe apparire automaticamente nella parte superiore dell’app. Ecco i passaggi da seguire:

Fai uno screenshot sul tuo telefono. Apri l’app Google Foto. Troverai il collegamento “Screenshot” in cima alla tua galleria.

Supponiamo che l’opzione per visualizzare tutti i tuoi screenshot non venga mostrata immediatamente all’apertura di Foto. In tal caso, ecco un altro modo rapido e facile per accedere ai tuoi screenshot in Google Foto:

Apri l’app Google Foto. Tocca il pulsante “Cerca” nel menu in basso. Tra le categorie, seleziona “Screenshot”.

Se desideri accedere direttamente a tutti i tuoi screenshot dalla schermata iniziale del tuo telefono, esiste un modo ancora più veloce. Ecco cosa devi fare:

Trova il collegamento alla schermata iniziale di Google Foto o l’app stessa sul tuo telefono. Tieni premuta l’icona. Continua a tenere premuto il pulsante “Visualizza screenshot”. Trascina il collegamento “Schermate” sulla tua schermata iniziale.

Ogni volta che tocchi il collegamento “Screenshot”, verrà aperta immediatamente la cartella degli screenshot in Google Foto.

Google foto: un ottima app per gallerie fotografiche

Google Foto rappresenta un eccellente esempio di un’app per la gestione della galleria. Oltre a offrire strumenti per visualizzare, eseguire il backup e condividere i tuoi file multimediali, si distingue anche come un’app di fotoritocco brillante. I telefoni Pixel di Google sono noti per le loro potenti capacità di elaborazione, che consentono di catturare immagini di alta qualità. Anche se non possiedi un dispositivo Pixel, puoi comunque beneficiare di alcune delle funzionalità di elaborazione delle immagini offerte da Google Foto.

Google Foto fornisce gratuitamente 15 GB di spazio di archiviazione cloud come parte compresa della memoria del tuo account Google, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, l’app offre funzioni davvero interessanti, come la condivisione di immagini direttamente tramite l’app stessa e la possibilità di progettare e ordinare stampe, poster o fotolibri delle tue immagini.

Con Google Foto, hai a disposizione un’ampia gamma di strumenti e opzioni per organizzare, modificare e condividere le tue foto in modo conveniente e creativo.